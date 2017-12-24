男搭小黃攜毒遭逮 運12公斤如販賣站

（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市警方今天凌晨查獲有毒品前科的28歲翁姓男子，利用行李箱攜帶近12公斤的大量各類新興毒品，疑似以搭乘計程車方式到特定營業場所送貨、販售，全案依毒品危害防制條例送辦。

台北市警察局中山分局於12月22日至明年1月2日期間執行「第12波封城掃毒及北一區區域聯防專案」。

轄下大直派出所員警今天凌晨5時許，在轄區特種行業酒店林立的林森北路沿路執行強力臨、路檢勤務，當行經林森北路399巷口時，看見搭乘計程車的翁男原本要下車，卻因看見執勤警方而心虛閃躲，並請計程車司機立即駛離現場。