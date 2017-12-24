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中央社

男搭小黃攜毒遭逮 運12公斤如販賣站

中央社2017/12/24 17:00
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市警方今天凌晨查獲有毒品前科的28歲翁姓男子，利用行李箱攜帶近12公斤的大量各類新興毒品，疑似以搭乘計程車方式到特定營業場所送貨、販售，全案依毒品危害防制條例送辦。

台北市警察局中山分局於12月22日至明年1月2日期間執行「第12波封城掃毒及北一區區域聯防專案」。

轄下大直派出所員警今天凌晨5時許，在轄區特種行業酒店林立的林森北路沿路執行強力臨、路檢勤務，當行經林森北路399巷口時，看見搭乘計程車的翁男原本要下車，卻因看見執勤警方而心虛閃躲，並請計程車司機立即駛離現場。

現場員警見狀研判情況可疑，便尾隨在計程車後，當車輛進入巷內地下停車場時，立即對翁男實施盤查，結果在後車廂的翁男行李箱和後背包中，查獲700包毒咖啡包、總淨重逾11公斤，以及10包愷他命、總淨重近1公斤。

由於翁男攜帶毒品數量驚人，猶如是行動毒品販賣站，雖辯稱是自己吸食所用，但警方研判翁男所攜帶的大量各類新興毒品，可能是要送貨到酒店等特定營業場所販售，自用為狡辯卸責之詞。

全案依涉毒品危害防制條例意圖販賣二、三級毒品移送台北地檢署偵辦，同時持續擴大偵辦，積極追查相關毒品來源。1061224

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