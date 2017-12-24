重遊35年前蜜月旅行地　管碧玲攜帳本憶艱辛成家

參選民進黨高雄市長初選的立法委員管碧玲，今(24)日上午偕同夫婿許陽明，重遊35年前蜜月旅行留影的澄清湖九曲橋，並展示家庭計帳本，除了感受當年持家的艱辛，也為當下年輕世代面對更嚴峻的經濟環境感到不捨，未來如能擔任市長必定將產業發展、就業機會及幼托環境列為重要市政工作，全力協助年輕人立業成家育兒。

有別於其他市長參選人的大型造勢活動，管碧玲與夫婿許陽明回顧35年前往事，讓她更覺得所有政治人物都有義務，對這一代的年輕人負起重責。

管碧玲表示，創造就業機會、發展經濟、讓年輕人有希望，讓年輕人敢結婚、敢生小孩，這是我們的當務之急。如果她能夠擔任市長，四年要讓公幼、非營利幼兒園比例增加至50%以及私幼公共化，三軌齊下要讓全高雄市所有的父母親，就算讀私幼也可以享受到公幼的收費。