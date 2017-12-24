NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈同事這樣發喜帖　網友怒轟：沒誠意秀傳歲末耶誕送愛到喜樂HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

志工幫忙修屋　李孟諺讚：最佳聖誕禮物

記者黃文博／台南報導2017/12/24 17:18
▲台南市長李孟諺今日前往六甲區正在替弱勢家庭進行房屋修繕的現場。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.24）
▲台南市長李孟諺今日前往六甲區正在替弱勢家庭進行房屋修繕的現場。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.24）

台南市長李孟諺今（24日）前往六甲區正在替弱勢家庭進行房屋修繕的現場，關心個案，同時也替志工加油打氣，他大讚這些聖誕志工，讓平民過好年，很暖心，這是大功德。

勞工局結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會及台南市木工業、台南市油漆工程職業工會等單位專業志工，前往居住在六甲區的毛姓弱勢家庭進行天花板輕鋼架、牆壁隔間、油漆工程施工。

76歲毛姓屋主，未婚，請領重度視障證明而無法工作，並列冊低收入戶第二款，居住於老舊的平房，屋瓦破損，樑板、內部結構破舊而風雨會滲漏。 六甲區公所發現毛阿伯的家因為地處低窪，每逢大雨天必淹水，老人家只能望著門口的汪洋，茫然失措，主動聯繫勞工局積極協助，之後，由社會局進行資格審查核定修繕材料費補助，各個單位立即啟動協助阿伯改善房屋。 　　

為了讓毛姓屋主能過好年，已陸續由六甲區公所協助拆除工程、清運廢棄物；台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會搭建鐵皮屋；台南市電氣業工會進行電路、水管施工；台南市泥水業工會進行地面灌漿，並將地面架高，使得阿伯能免受淹水之苦，日後再進行牆壁貼磁磚工程；最後由台南市電氣業工會完成廚具安裝，經由各工會一棒接一棒愛的傳遞，預計於12月下旬完成全部房屋修繕工作。

李孟諺表示，今天剛好也是聖誕節的前夕，這些志工就好像化身聖誕老公公，傳送溫暖給弱勢的家庭，讓他們不僅能過個平安夜，也能過個好年，更希望這份溫暖能夠化身好彩頭，讓台南的勞工、市民都能有一個風調雨順、豐收的一年。

關鍵字李孟諺六甲區勞工局台南總工會
重遊35年前蜜月管碧玲憶艱辛成家天子壇安座周年慶　炸邯鄲聲勢驚人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan