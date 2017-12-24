志工幫忙修屋　李孟諺讚：最佳聖誕禮物

台南市長李孟諺今（24日）前往六甲區正在替弱勢家庭進行房屋修繕的現場，關心個案，同時也替志工加油打氣，他大讚這些聖誕志工，讓平民過好年，很暖心，這是大功德。

勞工局結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會及台南市木工業、台南市油漆工程職業工會等單位專業志工，前往居住在六甲區的毛姓弱勢家庭進行天花板輕鋼架、牆壁隔間、油漆工程施工。

76歲毛姓屋主，未婚，請領重度視障證明而無法工作，並列冊低收入戶第二款，居住於老舊的平房，屋瓦破損，樑板、內部結構破舊而風雨會滲漏。 六甲區公所發現毛阿伯的家因為地處低窪，每逢大雨天必淹水，老人家只能望著門口的汪洋，茫然失措，主動聯繫勞工局積極協助，之後，由社會局進行資格審查核定修繕材料費補助，各個單位立即啟動協助阿伯改善房屋。