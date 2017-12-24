洪耀福協調 廖梓佑不選草屯鎮長

（中央社記者吳哲豪南投24日電）民進黨籍南投縣議員廖梓佑今天宣布，為了黨內團結，她放棄參加南投草屯鎮長黨內初選。民進黨秘書長洪耀福則說，南投縣這次五合一選舉，民進黨是最團結的一次，縣長一定勝選。

民主進步黨南投縣黨部原本計畫在28日舉辦南投草屯鎮長初選，不過為了黨內團結，民進黨秘書長洪耀福今天特別到南投縣舉行協調會議，參加會議的除了洪耀福外，還有黨籍縣長參選人洪國浩、縣黨部主任委員陳昭煜、縣議員廖梓佑以及林永鴻等人。

協調會結束後作出結論，將由林永鴻代表民進黨參選草屯鎮長、廖梓佑將經由縣選對會提請縣執委會徵召參選草屯中寮選區議員。廖梓佑說，為了大局考量以及黨內團結，對於草屯鎮長選舉，她願意無條件退讓，希望接下草屯鎮長選舉重擔的人，不要忘記身為民進黨人的初衷。