前大使介文汲宣布參選 基隆藍軍3搶1

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）前駐紐西蘭大使介文汲明天將前往國民黨基隆市黨部登記參加初選，爭取基隆市長提名，國民黨將從原本的兩強，議長宋瑋莉、前移民署長謝立功，轉變成「3搶1」態勢。

介文汲向中央社記者表示，5年多前已將黨籍遷到基隆，雖然他在台北長大，但從小就常來基隆與基層互動，也關心基隆的發展，退休前的駐地紐西蘭威靈頓也是大港，他特別留心當地建設，也因此增加對發展基隆的興趣，這些原因促成他決定提前退休參加黨內初選。

身兼國民黨基隆市黨部主委的議長宋瑋莉說，基隆民眾對介文汲很陌生，大家都不認識他，明天會請中央黨部確認介文汲是否具有國民黨籍，至於她個人則已確定參選。介文汲則表示，黨籍沒有問題，盼有機會與宋瑋莉和謝立功見面交換意見，相信接觸過後會對他有不同看法。