新竹限量版畫月曆亮相 捐發票免費換

范春鑾介紹，107年質感版畫月曆，是以古樸線條呈現新竹市12座知名廟宇風情，每頁月曆更以金箔點綴，增添節慶喜氣，為民眾新的一年獻上「日日平安」滿滿祝福。

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市稅務局推出民國107年質感版畫月曆，以古樸線條呈現新竹市12座知名廟宇風情，每頁月曆更以金箔點綴，增添節慶喜氣，將開放民眾用發票免費換取。

范春鑾指出，此次月曆的設計，特地探訪香山天后宮、天公壇、金山寺、關帝廟、城隍廟等百年廟宇的重要事蹟與故事，透過民俗版畫形式呈現，別樹一格，希望和市民一起祈福，保佑戊戌年日日都平安。

范春鑾說，為了宣導民眾消費索取統一發票，藉由月曆發揮宣導租稅常識及便民措施等功能，民眾可於上班日到新竹市稅務局1樓便民服務中心，捐發票、換月曆，珍藏新竹市專屬的限量版畫月曆，民眾所捐贈的發票將全數捐給竹市社會福利機構，一起做愛心。

范春鑾說明，民眾可於上班日到稅務局，利用手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通、信用卡等載具，捐贈106年11、12月無實體電子發票5張，但每張發票金額須新台幣8元以上，或捐出紙本統一發票10張，即可兌換107年版畫月曆1本，數量有限，換完為止。1061224