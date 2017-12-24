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勞基法卡關 商總見賴揆延至農曆年前

中央社2017/12/24 17:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北24日電）商總原定25日與行政院長賴清德會面，因勞基法修法爭議，擬延至農曆年前見面。關於薪資偏低，理事長賴正鎰表示，如果要提高起薪，只能道德勸說，「企業不賺錢怎麼加薪」。

中華民國全國商業總會每年都會辦經濟議題座談會，期望與政府官員交流談話，原訂25日舉行的「院長與商業領袖座談會」，因勞基法修法草案等爭議，將等到修法通過後擇期與賴清德及相關部會首長會面。

商總理事長賴正鎰接受中央社記者訪問時表示，商總旗下140個公會，已經擬出公司法、稅改、能源、人才、投資及薪資偏低等共70個議題，希望與賴清德及相關部會首長詳談。

由於勞動基準法修法草案12月4日已送出立法院委員會，1月4日黨團協商期將屆滿，最快將在1月4日的臨時會處理；賴正鎰指出，現在勞基法修法「關鍵在立法院」，不會跟賴清德討論相關問題，預計臨時會處理完草案後、農曆春節年前，才有可能安排與賴清德及相關部會首長見面。

有關賴清德上任後首次見工商團體，12日向工商協進會表示，希望企業提高起薪，工商協進會林伯豐承諾，上市櫃公司都願意配合。賴正鎰回應，會鼓勵商總旗下的會員，起薪低於3萬元者，盡力調整，能夠幫員工加薪。

不過，賴正鎰認為，薪資還是靠市場機制決定，台灣薪資偏低，主要原因來自於國民所得不足，「企業不賺錢怎麼加薪」，只能透過道德勸說。

賴正鎰分析，如果台灣每人平均所得達到2萬4000美元的時候，月薪起薪才有可能達到新台幣3萬元以上，韓國、香港等都是如此，歸根究柢還是要靠政府加油努力，提出對國家經濟正向發展的政策，增加企業收益，國民所得增加才可能提高薪資，「無緣無故沒辦法加薪」。1061224

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