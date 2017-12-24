影／平安夜新竹縣天子壇炸邯鄲　炮火猛烈聲勢超旺

▲在軟轎上的邯鄲爺接受四方鞭炮猛烈攻擊，依然氣定神閒。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.24）

新竹縣新豐鄉天子壇今（24）日舉辦中壇元帥三太子爺公登龕安座15周年慶典，除了啟建道場、梨園演唱之外，更敬邀台東、草屯以及各地邯鄲爺前來，超過15000副排炮接連開炸聲勢驚人，藉此祈求風調雨順、國泰民安；簡單隆重的祭典轟動坡頭漁村，村民老幼紛紛圍觀，體驗難得一見的炸邯鄲(炸寒單)盛況。

鞭炮聲此起彼落，轎上的邯鄲爺穿梭在硝煙、炮火陣中，輕搖手上的榕樹枝葉，完全無懼炮炸猛烈；反而是一旁圍觀的民眾不時閃躲、驚呼、掩耳走避，與氣定神閒的邯鄲爺形成強烈對比。



▲坡頭村的天子壇安座15周年，慶典結合炸邯鄲繞境祈求合境平安。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.24）

位在新豐鄉坡頭村的天子壇，主祀中壇元帥三太子爺公，以15年前登龕安座的農曆11月初7為慶典日；今年正巧遇上平安夜，值年爐主史銘鈞與主委許秋澤、主持朱墩達等人商議盛大辦理，不但啟建道場、梨園演唱、晚間席開近50桌盛宴，讓四方信眾大快朵頤，同時還邀請了台東、草屯以及各地的邯鄲會、邯鄲堂共襄盛舉。



▲值年爐主史銘鈞(左)希望藉由炸邯鄲繞境祈求合境平安。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.24）

史銘鈞表示，藉由天子壇慶典活動，恭迎邯鄲爺出巡，希望能替地方上驅邪避災、除疫禳瘟、祛除禍厄、保護鄉境平安；經由150封、共計超過15000副排炮猛烈「轟炸」，相信任何凶神惡煞也要走避，感覺似乎也沒那麼冷了，正好可以與鄉親們歡度平安夜。