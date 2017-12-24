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中央社

雲南野象保育有成 與人爭地成問題

中央社2017/12/24 17:29
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）隨著生態環境持續改善，雲南境內的亞洲象野象種群數量不斷增加，現已達約300頭。但野象與人共存也引起一些問題，西雙版納等地制定各種防象措施，甚至嘗試購買「野象保險」。

野象屬於長鼻目象科，據歷史記載，曾在中國近半國土上棲息、繁衍。1970、1980年代，野象逐漸從雲南德宏州、普洱市境內消失，僅剩西雙版納與臨滄有野象蹤跡。

中新社報導，雲南省西雙版納州林業局野生動植物保護站站長李中員表示，1990年代，西雙版納等地收繳百姓的私藏槍支，建立三級保護區，加大保護宣傳力度，並大幅提升了森林覆蓋率等，野象生存環境大為改善，數量從1980年代的170頭左右增加到了約300頭。

野象的棲息地也從西雙版納野象谷，不斷向外擴展到思茅、瀾滄等地，「僅西雙版納野象谷的數量就達到了120頭左右」。

不過，也開始發生野象肇事危及人身安全、影響居民生活等問題。西雙版納猛臘縣南滿村村民胡平說，這些年當地荒山變森林，野象開始在村莊裡出沒，把他家的芭蕉都吃完了。

報導說，西雙版納等地因此嘗試給野象購買保險，並試驗各種防象措施，盡量達成人象和諧相處。

李中員表示，野象與馴養的象不同，它們跟人接觸少，自己感覺不安全時就會防衛，也更容易暴躁，應讓村民對此應有充分認知，盡量不要近距離接觸，防止被野象攻擊。1061224

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