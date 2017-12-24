雲南野象保育有成 與人爭地成問題

（中央社台北24日電）隨著生態環境持續改善，雲南境內的亞洲象野象種群數量不斷增加，現已達約300頭。但野象與人共存也引起一些問題，西雙版納等地制定各種防象措施，甚至嘗試購買「野象保險」。

野象屬於長鼻目象科，據歷史記載，曾在中國近半國土上棲息、繁衍。1970、1980年代，野象逐漸從雲南德宏州、普洱市境內消失，僅剩西雙版納與臨滄有野象蹤跡。

中新社報導，雲南省西雙版納州林業局野生動植物保護站站長李中員表示，1990年代，西雙版納等地收繳百姓的私藏槍支，建立三級保護區，加大保護宣傳力度，並大幅提升了森林覆蓋率等，野象生存環境大為改善，數量從1980年代的170頭左右增加到了約300頭。