屏東好讚NGO嘉年華　特色產業讚聲不斷

屏東縣政府為表揚績優社團、合作社及榮獲好讚認證與金牌農村社區發展協會，24日上午在屏東市千禧公園舉辦「屏東好讚NGO嘉年華活動」，邀請縣長潘孟安蒞臨頒發績優單位認證等獎項，甚至扮起拍賣官賣起龍膽石斑及為各社團特產站台，現場除了提供舞台展現各社團的特色優勢，並設有約73個攤位，包含獲獎的團體成果展示與特色產業，吸引眾多民眾前來交流體驗。

縣長潘孟安表示，社區的活力是地方進步的動力來源，因此今年整合了所有績優社區、社團、合作社一次性的表揚與感謝，縣府更於去年全國首例以認證方式，包括產業發展、社福醫療、景觀營造、社區治安、人文教育、社區環保六大面向進行認證，以認證取代評鑑比賽制，讓社區彼此間不再是競爭者，而是可以攜手合作，一起互相學習成長，使社區能依自己的特色多元發展及永續經營。