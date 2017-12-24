屏東好讚NGO嘉年華　特色產業讚聲不斷

屏東縣政府為表揚績優社團、合作社及榮獲好讚認證與金牌農村社區發展協會，24日上午在屏東市千禧公園舉辦「屏東好讚NGO嘉年華活動」，邀請縣長潘孟安蒞臨頒發績優單位認證等獎項，甚至扮起拍賣官賣起龍膽石斑及為各社團特產站台，現場除了提供舞台展現各社團的特色優勢，並設有約73個攤位，包含獲獎的團體成果展示與特色產業，吸引眾多民眾前來交流體驗。
縣長潘孟安表示，社區的活力是地方進步的動力來源，因此今年整合了所有績優社區、社團、合作社一次性的表揚與感謝，縣府更於去年全國首例以認證方式，包括產業發展、社福醫療、景觀營造、社區治安、人文教育、社區環保六大面向進行認證，以認證取代評鑑比賽制，讓社區彼此間不再是競爭者，而是可以攜手合作，一起互相學習成長，使社區能依自己的特色多元發展及永續經營。
▲「屏東好讚NGO嘉年華活動」縣長潘孟安頒發績優單位認證獎項。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）
社會處表示，此次活動表揚對象包括屏東縣枋寮郷新龍社區發展協會等18個獲好讚認證之社區、屏東縣工業會等30個績優人民團體以及屏東縣農畜產運銷合作社等17個考核績優合作社，讓各績優NGO團體設置攤位呈現具體成果及相關產業特色，並安排民眾體驗的互動闖關遊戲，增進團體彼此互動及交流讓民眾有更多機會認識，也促使NGO團體間更多的機會觀摩學習。
▲屏東縣政府表揚績優社團、合作社及榮獲好讚認證與金牌農村社區發展協會。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）
活動中特別安排各績優團體以竹篩展現自己的產業，包括有機無農藥農特產品、龍膽魚鱗、絲瓜等萃取保養品、環保手工皂、傳統古早味美食、新鮮的蔬菜水果製成的果乾等產業特色。竹篩在早期台灣農業社會中有其特殊意義，在收割冬藏的季節，除以竹篩曝曬保存農產品以外，也會用竹篩製作傳統美食給親友食用。