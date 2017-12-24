蔡依林與大咖編舞指導合作　差點以臀示人超害羞

這次巡演蔡依林與2位來自美國且曾為「已故流行天王」麥可傑克森及女神卡卡等國際巨星，擔任編舞指導的創意總監Stacy Walker及Travis Payne密切合作，讓她表示是很難得的經驗。Stacy也透露蔡依林在例行排練時雖然看起來總是很冷靜，但每次正式來的時候都讓她非常驚艷。

「亞洲流行天后」蔡依林令人引頸期盼的《PLAY世界巡迴演唱會LIVE紀實》即將在明年1月3日開始預購。《PLAY世界巡迴演唱會》歷時共1年2個月，足跡橫跨海外各大城市，全球更已累積近百萬觀看人次，如今演唱會將400小時素材中的精華2小時完整收錄，不但將演唱會上豪華的舞台、特效、絢麗華服及歷年經典共29首曲目盡收其中，更將把從未曝光的幕後花絮完整大公開。

聽完稱讚後，蔡依林大笑自白：「我喜歡給大家驚喜，其實我回家都在偷練！」更直言身邊的Dancer一個個都比她還有女人味，舉手投足都超嬌媚。



▲蔡依林在排練時的表現，受到國際級的編舞指導稱讚。（圖／華納音樂提供 , 2017.12.24）

身經百戰的蔡依林表示，無論巡演再多場，每次到新的一站，在正式登台前，還是會很緊張：「有時緊張反而變成助力，不過音樂一旦開始，那種感覺就會消失了！」此外，回憶起演唱會上的造型，她提到其中一套以1920年代女伶為主題的造型，因為裙擺是流蘇狀，儘管穿了安全褲，臀部仍然若隱若現，在試裝時一度讓她直言：「我不要露屁股！」因此緊急作出調整。



▲蔡依林提到每次演唱會都會很緊張，最讓她印象深刻的是有一次服裝差點讓她露屁股。（圖／華納音樂提供 , 2017.12.24）