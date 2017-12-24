MLB／面對低潮　林子偉：不會調整自身打法

旅美好手林子偉、張育成以及中職球星王勝偉今(24)日參加YY棒球訓練營，而在活動期間他們也分享了自身經驗給席間的學員。其中在「面對低潮時會不會調整打法」的這個問題上，林子偉和張育成都異口同聲的表示「不會！」還是希望以自己最舒服的比賽方式為主。

林子偉對此表示，改變自己的動作，即使之後你的表現真的變得更好了，你也沒有辦法維持，之後可能又回到了之前的低潮，如此可能變成一個惡性循環。

而張育成則是認為，自己不會因為一時的失敗就否定自己的方式，也告誡學員不要因為失敗就喪失信心，而是要從中去學習，自己打不好的原因到底是什麼？「有時候低潮只是因為疲累，而不是因為你的動作。」