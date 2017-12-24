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MLB／面對低潮　林子偉：不會調整自身打法

記者黃建霖／新北報導2017/12/24 17:51
▲旅美好手林子偉。（圖／黃建霖攝）
▲旅美好手林子偉。（圖／黃建霖攝）

旅美好手林子偉、張育成以及中職球星王勝偉今(24)日參加YY棒球訓練營，而在活動期間他們也分享了自身經驗給席間的學員。其中在「面對低潮時會不會調整打法」的這個問題上，林子偉和張育成都異口同聲的表示「不會！」還是希望以自己最舒服的比賽方式為主。

林子偉對此表示，改變自己的動作，即使之後你的表現真的變得更好了，你也沒有辦法維持，之後可能又回到了之前的低潮，如此可能變成一個惡性循環。

而張育成則是認為，自己不會因為一時的失敗就否定自己的方式，也告誡學員不要因為失敗就喪失信心，而是要從中去學習，自己打不好的原因到底是什麼？「有時候低潮只是因為疲累，而不是因為你的動作。」

而在漫長的球季裡，如何來設定自己的打擊策略，才能有效維持打擊狀況？林子偉指出自己不管對手的來球是速球或是變化球，只要進到好球帶就會攻擊，如果壘間有人就去做推進，相當單純。

而張育成則是表示自己會挑直球來揮擊，同時也建議學員們可以採這種策略來打擊。「當你準備攻擊速球時，對方就算投變化球，你也能去碰到，但你設定變化球，對方來直球，你一下子就傻在那邊了。」

林子偉在上賽季把握住球隊內野欠缺人手的機會，在紅襪打出自己的身價，成為球隊重要的工具人之一。而張育成則是在去年長打火力大爆發，在2A轟出24支全壘打，寫下個人生涯新高，


▲旅美好手張育成。（圖／黃建霖攝）


▲旅美球星張育成、林子偉以及中職好手王勝偉參加YY棒球訓練營。（圖／黃建霖攝）

關鍵字林子偉張育成mlb紅襪印地安人
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