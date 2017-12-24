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中央社

滴滴打驢南寧被叫停 因涉嫌非法營運

中央社2017/12/24 17:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北24日電）廣西南寧街頭近來出現新網路約車服務「驢的出行」，可在網上預約電動車、摩托車與三輪車。但南寧市交通局22日表示，這種接單客運經營行為涉嫌違規，已叫停相關服務。

南國早報報導，12月中旬以來，南寧市區街道出現不少身穿螢光綠外套、頭戴小紅帽的電動車騎士，他們均來自名叫「驢的出行」的網上平台，可以用電動車為市民提供類似網約車的載客服務。

「驢的出行」網路平台隸屬廣西「驢來驢往」信息科技有限公司，屬於一款以電動車為主的生活共用服務軟體，只要有電動車、摩托車、三輪車，都能在平台上賺錢，軟體涵蓋出行打車、新車買賣、二手車等功能，也被當地民眾暱稱「滴滴打驢」。

公司法定代表人黃樂此前接受媒體採訪時稱，自己曾是一名滴滴司機，由於看到網約車日益被人們接受，而南寧有大量電動車可進行資源利用，於是首創網約電動車模式。

黃樂當時透露說，僅推出3天，「驢的出行」平台下載量就已近5000次，而電動車註冊量也將近500輛。而此「驢的（計程車）」一經問世便受到不少網友的熱捧稱，有些地方因為擁堵或太近，計程車不願意走，真有了「滴滴打驢」，會方便省事多了。

不過，南寧市交通局有關負責人22日回應說，南寧市禁止電動車、摩托車、三輪車等非機動車輛，從事道路旅客運輸經營。若有透過「驢的出行」接單進行客運經營均涉嫌違規，將依法查處。

隨後，該公司在「驢的出行」手機軟體作出聲明稱，平台禁止一切帶有營運性質、存在拉客經營行為的組織和個人存在，公司將積極配合政府部門，堅決取締打擊「摩的」、「電的」非法上路。1061224

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