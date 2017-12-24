滴滴打驢南寧被叫停 因涉嫌非法營運

（中央社台北24日電）廣西南寧街頭近來出現新網路約車服務「驢的出行」，可在網上預約電動車、摩托車與三輪車。但南寧市交通局22日表示，這種接單客運經營行為涉嫌違規，已叫停相關服務。

南國早報報導，12月中旬以來，南寧市區街道出現不少身穿螢光綠外套、頭戴小紅帽的電動車騎士，他們均來自名叫「驢的出行」的網上平台，可以用電動車為市民提供類似網約車的載客服務。

「驢的出行」網路平台隸屬廣西「驢來驢往」信息科技有限公司，屬於一款以電動車為主的生活共用服務軟體，只要有電動車、摩托車、三輪車，都能在平台上賺錢，軟體涵蓋出行打車、新車買賣、二手車等功能，也被當地民眾暱稱「滴滴打驢」。