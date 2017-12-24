NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈同事這樣發喜帖　網友怒轟：沒誠意秀傳歲末耶誕送愛到喜樂HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

北韓斥聯合國制裁是戰爭行為 揚言報復

中央社2017/12/24 17:56
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾24日綜合外電報導）聯合國處罰北韓加速武器發展而採取新一輪制裁行動，北韓今天抨擊此項行動是「戰爭行為」，形同對北韓進行徹底的經濟封鎖，並揚言懲罰支持制裁的國家。

法新社報導，為懲罰北韓11月29日試射洲際彈道飛彈，聯合國安全理事會美東時間22日無異議通過由美國起草的最新制裁案，限制對貧窮的北韓提供至關重要的精煉石油製品和原油，並強制遣返北韓移工，切斷北韓賺取外匯機會。

北韓中央通信社今天發布北韓外務省聲明，當中表示：「我們斷然反對聯合國最新制裁，…因為這強烈侵犯我們共和國的主權，並且是摧毀朝鮮半島與更大區域和平及穩定的戰爭行為。」

路透社報導，這是北韓今年第3度遭到國際制裁，且北韓唯一主要盟邦和經濟依靠的中國也支持這波制裁。原因是北韓上個月成功試射新型洲際彈道飛彈，將美國大陸涵蓋在其核子武器攻擊範圍內。

不過北韓外務省今天聲稱，他們的核武是為了對抗「充滿敵意」的美國政策所採取的自我防衛威懾工具，並不違反國際法。

北韓外務省在聲明中表示：「美國對於我國完成建立國家核武力的歷史偉業感到驚恐，因此愈加發狂對我國採取史上最嚴厲的制裁和施壓。」

北韓還矢言，將「更強力」繼續推動武器計畫，以「形成與美國間的武力均衡」。聲明寫道：「我們將進一步鞏固我方用於自衛的核威懾，建立與美國的實際武力均衡，從根本上根絕美國核威脅、敲詐和敵對行動。」

北韓還說，投票贊成聯合國最新制裁的國家，將面臨平壤的報復行動。

「那些舉手贊成這份『制裁決議』的國家，應該為決議造成的一切後果負起全部責任。我們也將永遠永遠確保他們為所為付出沉重代價。」（譯者：中央社張正芊）1061224

吳心伯升任復旦大學國際問題...陳浩恩再拚國手 被評有超...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan