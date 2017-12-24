北韓斥聯合國制裁是戰爭行為 揚言報復

（中央社首爾24日綜合外電報導）聯合國處罰北韓加速武器發展而採取新一輪制裁行動，北韓今天抨擊此項行動是「戰爭行為」，形同對北韓進行徹底的經濟封鎖，並揚言懲罰支持制裁的國家。

法新社報導，為懲罰北韓11月29日試射洲際彈道飛彈，聯合國安全理事會美東時間22日無異議通過由美國起草的最新制裁案，限制對貧窮的北韓提供至關重要的精煉石油製品和原油，並強制遣返北韓移工，切斷北韓賺取外匯機會。

北韓中央通信社今天發布北韓外務省聲明，當中表示：「我們斷然反對聯合國最新制裁，…因為這強烈侵犯我們共和國的主權，並且是摧毀朝鮮半島與更大區域和平及穩定的戰爭行為。」