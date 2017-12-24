影／楊文科義民廟誓師　扮演科技CEO力爭百里侯

新竹縣副縣長楊文科今(24)日在新埔義民廟舉行「民意之聲誓師大會」，向義民爺及全縣鄉親昭告他的參選理念；楊文科表示將以「科技CEO」的領航者角色，把竹科資源引入縣境各個城鄉，解決竹北地區壅塞交通問題、提升青壯族群就業率、協助鄉鎮行銷農特產品、提高生育率等，再度引領新竹縣創造繁榮與經濟新格局。



▲前縣長范振宗(右)盛讚楊文科(左)足擔大任。（圖／楊文科團隊提供 , 2017.12.24）

今日應邀與會來賓包括新竹縣長邱鏡淳、縣議長張鎮榮、前新竹縣長范振宗、聯電榮譽副董事長宣明智及數十位鄉鎮首長、縣議員、村里長、代表、竹科廠商代表，造勢場面浩蕩壯觀，現場並由政治評論家鄭師誠與徐子雁搭配主持，政治名嘴黃士修、唐慧琳等人也現身會場，對當前政經局勢做出精闢解析。



▲楊姓宗親會理事長楊秋賢當場致贈「贏」的木牌乙幅，預祝贏得縣長寶座。（圖／楊文科團隊提供 , 2017.12.24）

楊文科向會場所有鄉親表示，他剛剛向褒忠義民爺上香稟告堅決參選的堅定信念，並全力爭取國民黨提名參選到底；楊姓宗親會理事長楊秋賢當場致贈「贏」的木牌乙幅，預祝贏得縣長寶座。



▲聯電榮譽董事長宣明智(右)公開力挺楊文科(左)，並協助提供竹科豐厚資源。（圖／楊文科團隊提供 , 2017.12.24）

會場上楊文科也炮打綠營，指出現今中央政府的政策矛盾反覆，讓國人無所適從，從今年815大停電衍生出的綠能政策，民進黨的反核電口號卻換來火力發電產生PM2.5空污問題，嚴重危害國人健康；再者，勞基法「一例一休」至今一修再修，搞到全國勞資對立，人仰馬翻，政府空轉；這些不當的施政作為，在在凸顯中央政府的無能與人民怨聲四起的無奈。



▲新竹縣副縣長楊文科在新埔義民廟誓師，昭告角逐縣長黨內初選決心與理念。（圖／楊文科團隊提供 , 2017.12.24）

楊文科指出，做為地方政府接班人，就必需「知所當為」及「有所作為」，他在國內北中南三處科學園區服務30多年，他掌握竹科之鑰，可連結竹科資源，一舉解決危橋改建、農產品滯銷、科學教育紮根、城鄉教育落差等縣政問題，更可找出與竹科相關的生活、交通、醫療、休閒等地方建設題材，向中央爭取經費，創造出13城鄉價值，翻轉竹縣財政。懇請新竹縣所有鄉親及選民全心全力支持，讓他帶領新竹縣一起創造繁榮，一起建設大步躍進的科技城市，與所有新竹縣民一起迎接嶄新世代的到來。