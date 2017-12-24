附中校慶紀念品放習近平 協調後改為校徽

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台灣師範大學附屬高級中學邁入第71屆校慶，學生會透過臉書發表聲明，指原先投稿設計紀念品單徽樣式中，直接使用中國領導人習近平影像，經協調已改為校徽。
師大附中學生會23日在臉書粉絲頁「HSC 附中學生會」發表聲明，本屆校慶紀念品單徽設計徵稿票選首獎作品以習近平影像搭配校歌「新中國的中堅」文字呈現，公布以來校內褒貶不一，評論聲浪四起，學校師長指示下架，但學生會基於尊重票選民意及捍衛學生權益，與師長多次折衝未達共識。
聲明表示，師長指稱習近平的單徽涉及政治意象，容易給予有心人士矯作文字、捏造新聞、惡意中傷學校校譽，學生會開會討論後，認為若因堅守學權而不知變通令校譽蒙塵，將是全校學生不可承受之重，協調將習近平影像改為校徽，避免侵犯肖像權，也不失原作基本理念與美術設計效果。
而原創者鄭皓文聲明指出，是他與主任討論過後同意更改，沒有「被」更動的情況，他說，不後悔做出這個單徽，也不後悔做出同意更改的決定，「我認為這兩個選擇都是正確的」。
師大附中秘書柯冠銘對中央社記者說，校慶紀念品會進行販售，學校立場認為有肖像權問題，恐無法承受後果；另外也擔憂有心人士會以此作文章，有政治意象問題，擔心後續學生必須承擔的各界眼光。
柯冠銘說，單徽更改部分，學校站在建議立場，並未強烈要求更改，以學生會決定是否更動。1061224