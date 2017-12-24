附中校慶紀念品放習近平 協調後改為校徽

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台灣師範大學附屬高級中學邁入第71屆校慶，學生會透過臉書發表聲明，指原先投稿設計紀念品單徽樣式中，直接使用中國領導人習近平影像，經協調已改為校徽。

師大附中學生會23日在臉書粉絲頁「HSC 附中學生會」發表聲明，本屆校慶紀念品單徽設計徵稿票選首獎作品以習近平影像搭配校歌「新中國的中堅」文字呈現，公布以來校內褒貶不一，評論聲浪四起，學校師長指示下架，但學生會基於尊重票選民意及捍衛學生權益，與師長多次折衝未達共識。

聲明表示，師長指稱習近平的單徽涉及政治意象，容易給予有心人士矯作文字、捏造新聞、惡意中傷學校校譽，學生會開會討論後，認為若因堅守學權而不知變通令校譽蒙塵，將是全校學生不可承受之重，協調將習近平影像改為校徽，避免侵犯肖像權，也不失原作基本理念與美術設計效果。