中華職棒／守備數據不代表一切　王勝偉：追求另一種東西

當被問到中職史上守備最好的游擊手是誰，相信生涯八奪游擊金手套的中信兄弟球星王勝偉，會是許多人心中的答案。而如何在漫長的球季中維持自己對於守備的專注？身為金手套紀錄保持人的他，當然也有一套自己的秘訣。

王勝偉去年守備率0.975，寫下個人職業生涯的新高，這對於此前已經7度獲得金手套肯定的他來說，尤其不容易。因為要在本來就已經相當優異的技術上，繼續突破和探索，必須要讓自己一直維持在一種高度專注的狀態才行。

「我想要追求的是穩定性，是另一種東西。」對於這個問題，王勝偉說自己追求的東西並不是數據，而是數據無法完全呈現出來的東西，而那些東西存在於信任之中。