中華職棒／守備數據不代表一切　王勝偉：追求另一種東西

當被問到中職史上守備最好的游擊手是誰，相信生涯八奪游擊金手套的中信兄弟球星王勝偉，會是許多人心中的答案。而如何在漫長的球季中維持自己對於守備的專注？身為金手套紀錄保持人的他，當然也有一套自己的秘訣。
王勝偉去年守備率0.975，寫下個人職業生涯的新高，這對於此前已經7度獲得金手套肯定的他來說，尤其不容易。因為要在本來就已經相當優異的技術上，繼續突破和探索，必須要讓自己一直維持在一種高度專注的狀態才行。
「我想要追求的是穩定性，是另一種東西。」對於這個問題，王勝偉說自己追求的東西並不是數據，而是數據無法完全呈現出來的東西，而那些東西存在於信任之中。
「就像你接球、傳球，然後拿到一個出局數，這只是一個數字。但是假使這個過程是一個Niceplay，那也不會呈現在評量上。」這位在中職賽場拚戰10個球季的老將表示，自己每年都希望能有所突破，讓隊友和球迷感受到「守備的穩定和安定感」，而光靠數據是無法提升他們的信任的，這一切都表現在你一次又一次的傳接球中。
在Lamigo桃猿林承飛等優秀後進不斷冒出的情況下，王勝偉還能完成游擊金手套的4連霸的偉業，著實不易。或許箇中的奧祕就在於他永不放棄追求一次完美守備的決心。
「我認為守備和打擊是無極限的。」王勝偉最後對著學員們如此說到，他希望這些未來之星們不要過於在意數字，而把自己侷限在框框之中。
▲旅美球星張育成、林子偉以及中職好手王勝偉參加YY棒球訓練營。（圖／黃建霖攝）