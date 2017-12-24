中共3軍校學院 併為國防大學政治學院

（中央社台北24日電）中國社科院旗下的中國社會科學網透露，「中國國防大學政治學院」於今年8月26日正式成立，由原南京政治學院、西安政治學院和武警政治學院合併組建，校本部設在上海松江。
澎湃新聞報導，新組建的國防大學政治學院，在整合原有3所院校資源基礎上，凸顯理論研究宣傳領域，號稱一有較為厚實的學科傳統優勢；二有一支成熟穩定的作者隊伍；三有一定的學術品牌影響力。
由於是3所政治學院合併組建，國防大學政治學院院區分成4個：上海松江教學區、楊浦教學區，南京教學區和西安校區，機關（校本部）設在上海松江。
目前，擔任國防大學政治學院院長的是少將陶傳銘，擔任該學院政委的是少將王鋒。方文彬、張洪斌分別擔任該學院副院長、副政委。
報導稱，南京政治學院前身為1977年12月成立的解放軍南京政治學校，1986年改稱南京政治學院，此後成為軍隊「2110工程」重點建設院校、全軍研究生培養單位重點建設院校和全軍院校教學優秀單位，共培養30多萬名政工幹部與上百位將軍，有「軍中北大」之稱。
西安政治學院組建於1978年，於1988年開展研究生教育。先後被表彰為全軍教學優秀單位、全軍科學發展觀教學先進院校、全軍人才建設先進單位，並被確定為「2110工程」整體條件重點建設院校和全軍對外開放單位。
武警政治學院的前身是武警上海指揮學校。始建於1984年，2000年7月更名為武警上海指揮學院，2006年9月改建為武警上海政治學院。2011年6月29日，經中央軍委批准改建為武警政治學院，編制等級由正師級升格為副軍級，直屬武警總部政治部。
2110工程是指按照中共中央軍委部署，在21世紀的頭10年（即十五和十一五期間）以至更長的時間內，解放軍在「三重」建設基礎上，重點建設一批學科專業和院校（相當於普通院校的211工程）。
「三重」建設是指根據中共中央軍委決策，在「九五」期間，解放軍在全軍研究生培養單位重點建設一批「院校、學科、實驗室」，構建起解放軍高層次人才培養的航空母艦和科技強軍高科技平台的整體架構。1061224