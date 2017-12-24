中共3軍校學院 併為國防大學政治學院

（中央社台北24日電）中國社科院旗下的中國社會科學網透露，「中國國防大學政治學院」於今年8月26日正式成立，由原南京政治學院、西安政治學院和武警政治學院合併組建，校本部設在上海松江。

澎湃新聞報導，新組建的國防大學政治學院，在整合原有3所院校資源基礎上，凸顯理論研究宣傳領域，號稱一有較為厚實的學科傳統優勢；二有一支成熟穩定的作者隊伍；三有一定的學術品牌影響力。

由於是3所政治學院合併組建，國防大學政治學院院區分成4個：上海松江教學區、楊浦教學區，南京教學區和西安校區，機關（校本部）設在上海松江。