牙醫師投入慈濟義診 行善又行孝

「自愛是報恩，付出是感恩。儘管父親不在了，我也要把握時間付出，幫父母付出心力」。其中一位醫師李彝邦為彌補父親無法深造的遺憾而不斷深造，更利用假日投入海內外慈濟義診，幫父親那一份盡心力付出。

慈濟基金會表示，數百名由13個國家、地區的慈濟青年（慈青），認養「父母恩重難報經」的舞台劇曲目、幕次，然後在各自國家、縣市，利用時間自行排演，直到昨天（23日）才聚在花蓮靜思堂一起彩排，今天演出，呈現「行善、行孝不能等」。

慈濟基金會表示，李彝邦的父親是鑲牙生，對排行老大的李彝邦有著「第一名要當醫師」的深切期許，然而在考試前李彝邦發生車禍，只考上牙醫系，辜負父親期望，也讓父子的代溝越來越深。

慈濟金會表示，大學參加慈青社的李彝邦每年寒暑假都回花蓮慈濟醫院當志工，當時對父親仍感到有距離，妻子鄭雅蓉用證嚴法師說過的話「父母是堂上尊佛」、「對父母不能頂嘴，要頂禮」提醒李彝邦。有一次李彝邦對父親深深的頂禮，李爸爸才發現自己的孩子在慈濟真的改變了。

慈濟基金會表示，李彝邦畢業後一直希望能夠回到醫療資源不足的花蓮服務，但這和父親的期望不同。李彝邦於是用「順」來行動「孝」，一邊在西部醫院工作離家近，一邊深造到博士。

2012年父親往生後，李彝邦到花蓮慈濟醫院服務，父親當初為養家糊口錯過鑲牙師的考試，心裡一直有遺憾，因此李彝邦每次參加義診都會想要「幫父親那一份也圓滿」。經常參加慈濟舉辦的海內外義診、訪視，甚至為了替植物人洗牙義診，跟慈濟志工一起思考如何運用現有的器材，為無法張開嘴巴的植物人服務。

慈濟基金會表示，慈青成立25年來，有14個國家、超過7萬人次的慈青，這些年輕人利用假日用父母給予的身體，做利益人群之事，真正達到「自愛是報恩，付出是感恩」的行善、行孝。1061224