勞基法陳抗執法爭議　女遭拖衣逮律師？

勞基法遊行後警方驅離民眾引發執法過當爭議，社運團體抗議警方限制民眾離去的人身自由，並涉嫌脫女性抗議者上衣羞辱並逮捕律師上車，要求行政院長賴清德、台北市長柯文哲道歉負責。不過警方表示，是女性自行脫去上衣。

台灣人權促進會、婦女新知基金會、人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會、經濟民主連合、台灣守護民主平台、環境法律人協會聯合發表聲明譴責警方執法過當，指控這是民進黨政府上任後「全面執政，全面倒退」。

民運團體指出，這次警察執法沒有說明法源依據，就自行限制23日深夜23:00以後現場民眾的人身自由，於長達2小時後開始實施抓捕，違反法治原則。此外，警方再次以「束帶」拘束人民，也違反《警械使用條例》，並將被捉上警備車的民眾於深夜丟包到關渡等不同偏遠地點。在現場，有不只一名女性遭警方拉扯上衣，並在當事人裸上半身的情況下，雙手被上束帶，嚴重侵害女性身體自主權及隱私權，企圖羞辱抗議者。