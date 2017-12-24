勞基法陳抗執法爭議　女遭拖衣逮律師？

勞基法遊行後警方驅離民眾引發執法過當爭議，社運團體抗議警方限制民眾離去的人身自由，並涉嫌脫女性抗議者上衣羞辱並逮捕律師上車，要求行政院長賴清德、台北市長柯文哲道歉負責。不過警方表示，是女性自行脫去上衣。
台灣人權促進會、婦女新知基金會、人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會、經濟民主連合、台灣守護民主平台、環境法律人協會聯合發表聲明譴責警方執法過當，指控這是民進黨政府上任後「全面執政，全面倒退」。
民運團體指出，這次警察執法沒有說明法源依據，就自行限制23日深夜23:00以後現場民眾的人身自由，於長達2小時後開始實施抓捕，違反法治原則。此外，警方再次以「束帶」拘束人民，也違反《警械使用條例》，並將被捉上警備車的民眾於深夜丟包到關渡等不同偏遠地點。在現場，有不只一名女性遭警方拉扯上衣，並在當事人裸上半身的情況下，雙手被上束帶，嚴重侵害女性身體自主權及隱私權，企圖羞辱抗議者。
社運人士要求民進黨政府、行政院長賴清德、台北市長柯文哲說明這次抓捕行動的決策過程，並應道歉、懲處現場指揮官（大安分局、中正一分局長）、介壽派出所所長，並應調查抓捕過程執法手段、公布懲戒名單，並於1個月內公布執法過當警察名單（包含脫抗議者衣服的男女警）。
社會民主黨表示，警方沒有說明當時以400名優勢警力包圍最後40名群眾不得離開其包圍圈，以及強行把律師團帶上警備車的原因和法源依據。其間清華大學社會所研究生呂鴻志遭警察粗暴拉下拒馬，並被警察主動攻擊左臉與左耳流血受傷。
台北市警局表示，勞團遊行活動結束後，仍有部分民眾持續非法集會，占據台北車站東三門前廣場，並流竄到南京西路和承德路等路口阻礙交通，因此執法驅離。其中一名18歲翁姓男子攜帶木劍企圖攻擊員警，還有一名24歲謝姓男子在行政院前以腳踹員警，兩人涉嫌違反社會秩序維護法，移送台北簡易庭裁處。這次集會遊行造成23名警員受傷，其中中正一分局李姓女警遭民眾折斷手指，送台大醫院開刀救治。至於社運團體指控警方脫女性抗議者上衣，警方強調是當事人先脫去衣服，警方見狀後以束帶拘束這名女性並事後驅離，雙方各執一詞。