岡田准一變宮崎葵老公　森田剛「這麼說」

日本男子團體「V6」成員之一的岡田准一，與氣質女星宮崎葵今日發出書面聲明，「我們結婚了。」讓外界相當驚喜，V6成員森田剛、三宅健也送上祝福。
岡田准一和宮崎葵的書面聲明表示，「謹向各位報告我們已經在12月23日結婚了。雖然我們兩人還不夠成熟，但希望往後不要辜負各位的期待，努力向前走，也希望大家可以繼續給予我們支持。」據了解，宮崎葵目前沒有懷孕消息傳出，兩人對於婚禮也沒有打算舉辦的意思。
▲宮崎葵長相甜美。（圖／翻攝自IG , 2017.12.23）
岡田准一是V6第三位人夫，繼井之原快彥、長野博後，終於傳出喜訊。V6隊友森田剛、三宅健透過公司送上祝福，森田剛說，「恭喜兩位結婚，獻上由衷祝福，祝你們白頭偕老。」三宅健則表示，「很難想像V6老么竟然有這一天，真的很替家人般的岡田開心。我相信他有想要守護的人，會成為更堅強、更溫柔的男人。22年來，我們被那麼多人喜愛、支持，今後也不要忘記以感謝的心，繼續往前走！恭喜！」
37歲岡田准一與32歲宮崎葵祕戀多年，9年前兩人因日片《向著陰天綻放》同台，當時各有所愛，男方與蒼井優交往，女方則有老公高岡奏輔；2011年兩人再度合作電影《天地明察》，卻一拍即合，還被外界質疑有不倫關係，同年女方離婚。前年兩人重新恢復交往，現在傳出喜訊，令人開心。