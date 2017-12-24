岡田准一變宮崎葵老公　森田剛「這麼說」

日本男子團體「V6」成員之一的岡田准一，與氣質女星宮崎葵今日發出書面聲明，「我們結婚了。」讓外界相當驚喜，V6成員森田剛、三宅健也送上祝福。

岡田准一和宮崎葵的書面聲明表示，「謹向各位報告我們已經在12月23日結婚了。雖然我們兩人還不夠成熟，但希望往後不要辜負各位的期待，努力向前走，也希望大家可以繼續給予我們支持。」據了解，宮崎葵目前沒有懷孕消息傳出，兩人對於婚禮也沒有打算舉辦的意思。



▲宮崎葵長相甜美。（圖／翻攝自IG , 2017.12.23）