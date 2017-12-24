鈴木一朗盼續留大聯盟 未排除重返日職

（中央社日本豐山町24日綜合外電報導）日本旅美棒球名將鈴木一朗11月因邁阿密馬林魚未行使選擇權續約，已成為自由球員，他似乎仍未放棄2018年球季繼續留在美國職棒大聯盟的希望，但也未排除重回日職可能性。

共同社（Kyodo）報導，鈴木一朗（Ichiro Suzuki）昨天表示：「我感覺自己就像寵物店賣不掉的老狗。當然，我明年仍希望能打棒球。我會盡量努力。」

美聯社解讀，鈴本一朗仍未放棄留在大聯盟希望。

在大聯盟已擊出3080支安打的鈴木一朗最近返回日本老家豐山町，參加當地一朗盃少棒賽的閉幕典禮。