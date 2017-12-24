鈴木一朗盼續留大聯盟 未排除重返日職

（中央社日本豐山町24日綜合外電報導）日本旅美棒球名將鈴木一朗11月因邁阿密馬林魚未行使選擇權續約，已成為自由球員，他似乎仍未放棄2018年球季繼續留在美國職棒大聯盟的希望，但也未排除重回日職可能性。
共同社（Kyodo）報導，鈴木一朗（Ichiro Suzuki）昨天表示：「我感覺自己就像寵物店賣不掉的老狗。當然，我明年仍希望能打棒球。我會盡量努力。」
美聯社解讀，鈴本一朗仍未放棄留在大聯盟希望。
在大聯盟已擊出3080支安打的鈴木一朗最近返回日本老家豐山町，參加當地一朗盃少棒賽的閉幕典禮。
少棒選手問起如果他未再獲得大聯盟合約，是否可能返回日本打職棒，他雖想迴避問題，但似乎透露並非全無可能。他說：「你用了可能這個字，有很多事情，只要可能性不是零，就表示還有可能。」
44歲的鈴木一朗曾表示，他希望能打球到50歲。
他曾效力日本職棒歐力士猛牛隊（Orix Blue Wave）9個球季，後來進入美國職棒大聯盟，先在西雅圖水手（Seattle Mariners）待了12年，也曾在紐約洋基（New York Yankees）打過球，2015年才轉投馬林魚（Miami Marlins）。（譯者：中央社林治平）1061224