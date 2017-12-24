27度氣溫下 大馬商場裝飾夏日耶誕

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞是多元種族國家，信奉伊斯蘭教的馬來人佔6成，儘管氣候全年如夏，但耶誕節氣氛不減，許多商場配合促銷活動布置聖誕裝飾，讓人體驗別有風味的「夏日聖誕」。
耶誕節在馬來西亞是公定假日，無論州屬或私人公司都放假，即便這個節日在當地主要是華人及印度人慶祝，但住在都市的馬來人也慢慢融入節慶中，並在佳節攜帶一家大小到各大商場去感受濃濃的耶誕氣氛。
馬來西亞12月降雨量豐沛，但氣溫依舊維持在攝氏27度左右，每年耶誕節各大商場與街道的聖誕擺設，製造出濃厚佳節氣氛。
今年適逢馬來西亞經濟不景氣，不過為衝刺年終銷售，許多購物中心仍不惜斥資上百萬令吉，為求製造濃濃的白色聖誕氣氛，以吸引大批消費者血拼。
其中，名列全球十大規模購物商場之一的萬達購物廣場今年主題為「冰」，不僅製造真實冰橋供人拍照，四周還有雪人麋鹿及雪花等裝飾，讓民眾猶如置身在冰天雪地，體驗冷冰冰的耶誕節。
馬來西亞最豪華的六星級購物商場柏威年，今年除在門口擺設許多大型馴鹿與聖誕樹外，中間大廳的佈置更像是五彩繽紛的嘉年華，除高掛在自動升降的熱氣球外，還有許多真人大小的聖誕老人，吸引遊客前往拍照打卡。
至於人潮最旺的谷中城購物中心，今年主打英倫風。除了將廣場內布置成復古味濃的英國火車站外，現場還擺設許多超巨大的熊熊，讓許多民眾爭著排隊合影。
馬來西亞民眾表示，由於今年經濟依舊無起色，許多人對生活開銷更精打細算。由於耶誕節是馬來西亞全年促銷最多的時節，加上靠近農曆新年，許多人也趁機買入大批便宜商品，耶誕節歡騰氣氛堪比新年。1061224