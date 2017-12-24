27度氣溫下 大馬商場裝飾夏日耶誕

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞是多元種族國家，信奉伊斯蘭教的馬來人佔6成，儘管氣候全年如夏，但耶誕節氣氛不減，許多商場配合促銷活動布置聖誕裝飾，讓人體驗別有風味的「夏日聖誕」。

耶誕節在馬來西亞是公定假日，無論州屬或私人公司都放假，即便這個節日在當地主要是華人及印度人慶祝，但住在都市的馬來人也慢慢融入節慶中，並在佳節攜帶一家大小到各大商場去感受濃濃的耶誕氣氛。

馬來西亞12月降雨量豐沛，但氣溫依舊維持在攝氏27度左右，每年耶誕節各大商場與街道的聖誕擺設，製造出濃厚佳節氣氛。