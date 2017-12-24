辜嚴倬雲指不正當轉型正義 內政部：尊重

林清淇說，協商過程中，婦聯會承諾組織轉型，且捐出大部分的錢做公益等，因婦聯會無法簽訂合約，最後不得已只好祭出處分，撤換辜嚴倬雲。

內政部民政司長林清淇回應表示，尊重辜嚴倬雲的聲明；內政部希望婦聯會清楚說明勞軍捐且組織轉型民主化，但婦聯會做不到，才會有後續與婦聯會協商的過程。

（中央社記者吳欣紜、謝佳珍、侯姿瑩台北24日電）內政部宣布撤免婦聯會主委辜嚴倬雲與副主委葉金鳳職務，辜嚴倬雲今天發聲明指出，她知道接受政府條件，就可免於被污衊攻擊，「但是這樣就成了不正當轉型正義的幫凶」。

不當黨產處理委員會發言人施錦芳告訴中央社記者，據黨產會了解，婦聯會主任委員已改選，因此對於已卸任婦聯會主委的辜嚴倬雲所發的聲明，不做評論；後續要看新任主委對這件事情的態度，再看如何處理。

施錦芳也說，黨產會預計在26日召開的委員會中，討論婦聯會是否為國民黨附隨組織。

內政部20日與婦女聯合會、不當黨產處理委員會展開9小時的馬拉松式協商，婦聯會22日回覆內政部，堅持政府不得對其相關基金會進行公共監督，決定不簽行政契約，內政部長葉俊榮也即刻簽署撤免婦聯會主任委員辜嚴倬雲與副主委葉金鳳職務的文件，要求婦聯會10日內應改選。

對此，辜嚴倬雲今天發聲明指出，婦聯會雖遭受不白之冤，但也深切了解必須隨著時代變遷而不斷調整更新，因此也積極和內政部協商，希望化解誤會，邁向新生。

不過，辜嚴倬雲表示，內政部與黨產會對於原始的經費來源和運用狀況等問題，不顧時代久遠資料闕如的實際困難一再追索，且在協商過程中，政府機關也一再利用「列為國民黨附隨組織」、「撤換主委」、「解散組織」等不法、不當手段要挾恐嚇，意圖逼迫婦聯會就範。

辜嚴倬雲指出，婦聯會知道接受了政府的條件，就可以免於被污衊攻擊，但是這樣就成了不正當轉型正義的幫凶。婦聯會選擇面對這些不法行政手段的制裁，因為從頭到尾，婦聯會就不在乎金錢和頭銜，只在乎事實、正義以及國家的法治和民主體制。

辜嚴倬雲強調，婦聯會可以被解散，解散不了的是良知和歷史。她和婦聯會的夥伴會鼓起勇氣奮鬥到底，繼續照護國家及眷村家屬以及各方面弱勢團體、實踐婦聯會的創立宗旨。

婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部7月24日曾與婦聯會、不當黨產處理委員會達成共識，包括婦聯會捐出超過8成資產予政府協助社會公益、組織轉型成立公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士等。8月開始，三方展開細部協商，希望簽署行政契約確實履行，不過最終仍宣告破局。1061224