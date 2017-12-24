從被霸凌變格鬥高手 青柳克明找回自信

（中央社記者龍柏安台北24日電）台日混血青年青柳克明因求學時代屢被同儕欺負霸凌，抱著報復心態讓他走上格鬥之路，今天他在業餘綜合格鬥錦標賽第二站，男子羽量級連續2場比賽「秒殺」對手，輕鬆奪冠。

青柳克明的父親是日本人，母親則是台灣人，他從小在日本生活，直到高一才返台就讀，因為姓氏特殊，加上中文有奇怪口音，讓他飽受同學欺凌，心懷怨恨的開始接觸格鬥，沒想到只練了短短半年，第一次參加散打比賽就拿下冠軍。

對於過去被霸凌的往事，青柳早不想多談，僅表示當年他一度很抗拒上學，只要進到學校他壓力就來了，好在接觸格鬥後，同學不敢再找麻煩，他也放下了怨念，他引用電影蜘蛛人的經典台詞笑說：「能力越強，責任越大。」