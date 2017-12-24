甜蜜糖都田園樂　虎尾糖廠體驗搭乘五分車

虎尾糖廠有110年歷史，是全台唯一保留五分車運蔗的糖廠，是台灣唯二還在產糖的糖廠，為保留珍貴的文化資產，雲林縣政府配合前瞻計畫將把五分車鐵道延伸，讓五分車與高鐵共構，打造獨特糖文化旅遊。

丁彥哲表示，2017糖都文化節從106年12月9日到107年元月9日，現場多項系列文化活動讓民眾深度了解與體驗糖業文化，歡迎ㄧ同來雲林虎尾糖廠見證台糖百年糖業歷史。

虎尾糖都文化節，邀請藝術家在同心公園入口處創作地景藝術，廠方設計一座糖果屋，推出糖業文化百年足跡展示館、循環經濟展，與體驗及許多以糖為元素的創意活動，還有最夯的搭乘五分車體驗，將糖業觀光休閒化，發展糖廠觀光。

糖廠周邊有許多著名景點，活動期間開放製糖參觀、虎尾鐵橋、虎尾驛，都是體驗舊時糖廠生活的一部分，活動至明年元旦，提供多項免費活動，靜態展至明年元月9日，歡迎全國遊客及鐵道迷一起來體驗精采的糖都生活。



▲甘蔗收成。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.24）

本活動從106年12月9日至107年元月1日，提供多項免費活動與體驗，靜態展陳部份則展至107年元月9日；包括蔗香音樂演唱會、甜蜜糖都美食嘉年華、創意寫生、趣味競賽、糖都文化及糖業文物館及製糖工場導覽、攝影比賽、千人搓湯圓、五分車體驗、榨甘蔗汁品嘗活動、童玩及糖果DIY、糖果走秀及創意秀、糖果屋及糖業藝術展示體驗、糖業文化百年足跡展、循環經濟展示與體驗(蔗紙製作DIY) 。



▲全台唯一保留五分車運蔗的虎尾糖廠，載運甘蔗火車進廠。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.24）