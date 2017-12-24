今日暖新聞》影／排骨飯業者　南瑤宮廣場免費發放便當

彰化市南瑤宮與高雄市正忠關懷協會合辦寒冬送暖活動，在南瑤宮廣場免費贈送包括排骨、宮保雞丁、雞腿在內的3種便當，分別在上午6點及下午5點30分，在南瑤宮廣場進行發放活動，兩天共送出2400個便當及媽祖平安水、金箔貼紙。

搶頭香的民眾更是24日清晨6點就拿著板凳來排隊，由於人潮太踴躍，市長邱建富還臨時追加50個便當，由於便當內有排骨與3樣配菜，另外還有一碗藥燉湯品，民眾直呼：「相當高檔！」



▲正忠排骨飯業者免費提供雞腿便當在南瑤宮廣場發放，市長邱建富協助發放雞腿便當，吸引上千民眾排隊領取，人龍綿延到大街上，相當壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

業者說，這項寒冬送暖活動今年邁入第6年，在彰化縣還是首度舉辦，這兩天的免費便當，包括有排骨、宮保雞丁與雞腿便當，其中，排骨、宮保雞丁便當市價為75元，雞腿便當則是90元，內容物完全與他們平常販賣的便當相同。



▲正忠排骨飯業者免費提供雞腿便當在南瑤宮廣場發放，市長邱建富協助發放雞腿便當，吸引上千民眾排隊領取，人龍綿延到大街上，相當壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

正忠排骨飯業者免費提供的雞腿便當市價達90元，23日吸引大批民眾排隊領取75元的排骨與宮保雞丁便當，24日中午的雞腿便當市價高達90元，更有大批民眾一早就來排隊，南瑤宮廣場排了好幾排隊伍，再綿延到中山路上，多達上千人，當中有不少人還自備椅子，大部分都排了好幾個小時。



▲正忠排骨飯業者免費提供雞腿便當在南瑤宮廣場發放，市長邱建富協助發放雞腿便當，吸引上千民眾排隊領取，人龍綿延到大街上，相當壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

24日中午發放時間一到，市長邱建富逐一發放雞腿便當，領到的民眾開心的說：「真的是雞腿耶！午餐太超值了。」由於排隊民眾人數太多，業者還臨時追加50個便當；邱建富他看到便當內容物時嚇一大跳，因為便當內有排骨與3樣配菜，另外還有一碗藥燉湯品，直呼：「相當高檔！」