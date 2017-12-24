五月天送巨型聖誕樹討歡心　團員變身「人體節拍器」

鼓鼓上台後，一連演唱了〈為愛而愛〉、〈瘋狂世界2017〉、〈嗯哼〉與〈可以唷〉的組曲，鼓鼓更與舞者們都出上了綠色外套，搭配紅色鞋子，充滿聖誕節氣氛幫第二天的上班日揭開序幕。

「華人第一天團」五月天《人生無限公司》巡迴演唱會23日於桃園登場，今（24）日依舊熱烈開業，歡迎2.4萬歌迷在平安夜一起加班嗨唱，而第二場演唱會的嘉賓請來同門師弟鼓鼓，熱力開場，把現場的氣氛炒熱。

隨後播放串場影片，影片中五月天化身復仇者聯盟，穿梭在大街上，連黃渤都在影片現身，搞笑又逗趣的內容，搭配現場的煙火、爆炸聲等特效，把歌迷的情緒點嗨，緊接著五月天勢如破竹登台，一開始就演唱〈派對動物〉，更是讓歌迷嗨爆。

飆完7首歌曲後，五月天成員們輕鬆地坐下，開始聊天，他們表示希望今天的表現可以更嗨，沒想到聊著聊著就歪樓了，他們說搖螢光棒不要左右搖，要改成前後，還當場要團員怪獸示範，他立刻起身用腳尖前後晃動，笑料百出，因此被其他團員打趣是「人體節拍器」。

而他們在演唱完〈如果我們不曾相遇〉後，緊接著說道：「今天是聖誕夜，我們聖誕樹替大家準備好了！」語音一落，現場的LED螢幕上秀出高33公尺的巨型「無限延伸聖誕樹」，伴著歌聲和煙火升空傳達溫暖，和所有歌迷一同用搖滾歡度平安夜。



▲五月天在聖誕夜這天送給歌迷巨型聖誕樹。（圖／記者吳雨婕攝 , 2017.12.24）