NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈同事這樣發喜帖　網友怒轟：沒誠意秀傳歲末耶誕送愛到喜樂HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
運動

SBL／第4節下三分雨　璞園外線火燙暢飲台啤

記者黃建霖／綜合報導2017/12/24 19:51
▲璞園建築球員簡浩。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.21）
▲璞園建築球員簡浩。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.21）

SBL超級籃球聯賽24日的首場比賽，由璞園對上墊底的台啤，雙方在前3節打完僅差1分，不過在第4節璞園在老牌射手簡浩的帶領下，外線下起三分雨，單節投進6顆三分，徹底轟垮對手，最終就以82:75笑到了最後。

璞園此役首節就展現不錯的投籃命中率，第一節結束暫時領先對手3分，第2節全隊開始加強防守，單節沒有讓對手投進任何的兩分球，台啤僅靠著4計三分勉強維持住分數。璞園則是在陳冠全和戴維斯積極進攻籃下的帶領下，上半場結束取得38:28、10分的領先。

第3節兩隊易籃再戰，台啤在李恩的猛攻下，打出不一樣的氣勢，加上替補呂奇旻和王皓吉適時跳出，兩人單節拿下12分，幫助球隊打出29:20的攻勢，將分數追到只剩下1分差。

決勝的第4節，璞園射手群找回手感，外線下起三分雨，單節團隊三分球9投6中，射手簡浩替補出戰投進3顆三分，對台啤造成巨大的打擊，也澆熄了對手的反撲氣焰，最終就以82:75、7分之差帶走勝利。

璞園洋將戴維斯本場比賽得到18分、8籃板，兩項數據皆為全隊之冠，禁區大將陳冠全則是6投全中、高效拿下12分；此外板凳的發揮也功不可沒，陳堅恩投進4顆三分拿下16分，第4節大功臣簡浩則斬獲11分。

璞園本戰能獲勝的最關鍵原因，在於整場比賽的命中率都維持在高檔，團隊兩分命中率高達58.8%，三分命中率也是優異的43.5%，全場投進10顆三分。台啤雖然抓下比對手更多的40顆籃板，但也無法對抗璞園全隊高昂的投藍手感。

關鍵字簡浩陳堅恩戴維斯璞園台啤sbl
王勝偉：我守備追求的是另一種東西苦吞4K　林子偉：田中將大最難打

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan