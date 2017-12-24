SBL／第4節下三分雨　璞園外線火燙暢飲台啤

SBL超級籃球聯賽24日的首場比賽，由璞園對上墊底的台啤，雙方在前3節打完僅差1分，不過在第4節璞園在老牌射手簡浩的帶領下，外線下起三分雨，單節投進6顆三分，徹底轟垮對手，最終就以82:75笑到了最後。

璞園此役首節就展現不錯的投籃命中率，第一節結束暫時領先對手3分，第2節全隊開始加強防守，單節沒有讓對手投進任何的兩分球，台啤僅靠著4計三分勉強維持住分數。璞園則是在陳冠全和戴維斯積極進攻籃下的帶領下，上半場結束取得38:28、10分的領先。

第3節兩隊易籃再戰，台啤在李恩的猛攻下，打出不一樣的氣勢，加上替補呂奇旻和王皓吉適時跳出，兩人單節拿下12分，幫助球隊打出29:20的攻勢，將分數追到只剩下1分差。