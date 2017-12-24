SBL／第4節下三分雨　璞園外線火燙暢飲台啤

SBL超級籃球聯賽24日的首場比賽，由璞園對上墊底的台啤，雙方在前3節打完僅差1分，不過在第4節璞園在老牌射手簡浩的帶領下，外線下起三分雨，單節投進6顆三分，徹底轟垮對手，最終就以82:75笑到了最後。
璞園此役首節就展現不錯的投籃命中率，第一節結束暫時領先對手3分，第2節全隊開始加強防守，單節沒有讓對手投進任何的兩分球，台啤僅靠著4計三分勉強維持住分數。璞園則是在陳冠全和戴維斯積極進攻籃下的帶領下，上半場結束取得38:28、10分的領先。
第3節兩隊易籃再戰，台啤在李恩的猛攻下，打出不一樣的氣勢，加上替補呂奇旻和王皓吉適時跳出，兩人單節拿下12分，幫助球隊打出29:20的攻勢，將分數追到只剩下1分差。
決勝的第4節，璞園射手群找回手感，外線下起三分雨，單節團隊三分球9投6中，射手簡浩替補出戰投進3顆三分，對台啤造成巨大的打擊，也澆熄了對手的反撲氣焰，最終就以82:75、7分之差帶走勝利。
璞園洋將戴維斯本場比賽得到18分、8籃板，兩項數據皆為全隊之冠，禁區大將陳冠全則是6投全中、高效拿下12分；此外板凳的發揮也功不可沒，陳堅恩投進4顆三分拿下16分，第4節大功臣簡浩則斬獲11分。
璞園本戰能獲勝的最關鍵原因，在於整場比賽的命中率都維持在高檔，團隊兩分命中率高達58.8%，三分命中率也是優異的43.5%，全場投進10顆三分。台啤雖然抓下比對手更多的40顆籃板，但也無法對抗璞園全隊高昂的投藍手感。