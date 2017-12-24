圖輯／ 傅達仁與死神搏鬥後復活 　現身報佳音唱平安歌

日前與死神搏鬥一周、經過14小時奇蹟似復活的傅達仁，今(24)日在台北百貨公司廣場前報佳音、唱平安歌，繼續宣揚安樂死合法化，希望可以達成他的心願，雖然不知道是哪一天。
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）
▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）