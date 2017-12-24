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圖輯／ 傅達仁與死神搏鬥後復活 　現身報佳音唱平安歌

圖輯／記者林柏年2017/12/24 20:08

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁抱病體報佳音，唐從聖也來現場唱平安歌。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

  • ▲傅達仁成功搏鬥死神，現身報佳音。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.24）

日前與死神搏鬥一周、經過14小時奇蹟似復活的傅達仁，今(24)日在台北百貨公司廣場前報佳音、唱平安歌，繼續宣揚安樂死合法化，希望可以達成他的心願，雖然不知道是哪一天。

關鍵字傅達仁安樂死
王子邱勝翊化身聖誕老公公送禮物

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