影／風雨球場落成　村東國小活動空間風雨無懼

▲村東國小舉行多功能綜合風雨球場落成啟用典禮暨校慶及社區運動大會，提供師生更完善的教學環境。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

擁有全台最美麗森林系圖書館的彰化縣村東國小，24日上午舉行多功能綜合風雨球場落成啟用典禮暨第56周週年校慶及社區運動大會，彰化縣長魏明谷主持啟用典禮，縣府教育處長鄧進權、村東國小校長陳宇杉等人出席，魏明谷期望新的風雨球場的落成後，能提供學童以及社區居民更舒適、優質的運動環境。

魏明谷表示，村東國小社區閱讀中心外觀就像是一本開展的繪本，牆上柔和而溫馨的圖畫讓人沉浸在夢幻的童話故事裡，建築師採用「走進書本，然後從世界走出來」的設計理念，打造出這個美麗的書香世界，更經媒體評為全國最美的小學之一。今年，村東國小以多功能綜合風雨球場落成啟用作為校慶禮物，搭配校慶系列活動，熱鬧非凡。



▲村東國小舉行多功能綜合風雨球場落成啟用典禮暨校慶及社區運動大會，提供師生更完善的教學環境。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

魏明谷說，村東國小校內並無建置學生活動中心，學校缺乏風雨活動空間及大型集會場所，影響雨天體育課教學品質及畢業典禮等活動辦理成效，此外，學校先前並無自來水供水系統，師生們非常期盼能早日改善飲用水設備，另學校校舍耐震補強及電腦教室老舊等情形亦急需改善。



▲村東國小舉行多功能綜合風雨球場落成啟用典禮暨校慶及社區運動大會，提供師生更完善的教學環境。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

魏明谷表示，縣府團隊挹注經費改善學校的軟硬體設備，提供給學生更優質的學校環境，這次村東國小多功能綜合風雨球場落成啟用，將來大家就能使用這麼好的場地集會、舉行學校校慶或畢業典禮，不用日曬雨淋，並且提供社區居民更好的運動場域。



▲村東國小舉行多功能綜合風雨球場落成啟用典禮暨校慶及社區運動大會。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

魏明谷指出，村東國小與八卦山脈的丘陵結合在一起，是位於八卦山脈的山陵上一所很優質的小學，村東國小社區閱讀中心也是遊客很夯的拍照景點，新增風雨球場後希望讓村東國小成為大家更喜愛來這裡旅遊、讀書求學的地方。