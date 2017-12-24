追蹤腦部新科技 成廣告商促銷利器

傳統上廣告公司透過消費者調查來判斷廣告效果，但這個方式有其侷限。數位行銷機構Isobar市場情報工作部副總裁阿祖萊（Jessica Azoulay）解釋：「並非人們不告訴你（他們的想法），而是他們實際上說不出為何做出這樣的決定。」

法新社報導，企業目前正利用追蹤眼球移動的科技裝置、捕捉瞬間露齒笑（代表贊成）或瞇眼睛（代表生氣）等表情的臉部電腦繪圖，以及測量冒汗或追蹤腦部活動的感測器，盼從消費者的直覺情緒挖掘資訊。

（中央社紐約24日綜合外電報導）為了解消費者為何願意花大錢購買某雙新鞋或某支昂貴手機，越來越多廣告商嘗試運用新科技追蹤人們的無意識行為，以推測主導消費決定背後的力量。

新的技術顯示，我們的購物決定同時受理智和情緒因素影響。這也呼應研究發現，我們的腦部同時處理不同層面的資訊。

顧問暨行銷研究公司易普索（Ipsos）的神經和行為科學業務部執行長摩西（Elissa Moses）表示，新技術「讓我們能夠捕捉許多不同的情緒，並且能以每秒記錄這樣相當粗略的方式將這些情緒建檔」。

摩西說：「人們無法告訴你第3號場景裡某樣事物令他們不快，或第7號場景有什麼令他們興奮，但我們解讀他們的面部表情密碼就能得知。」

新科技能協助品牌追蹤是否維持競爭優勢，還能透過決定凸顯哪些資訊以提升廣告效果。例如推銷藥品時，應該強調過敏症狀的困擾，或治療的紓解效果。

其他產業也正在應用這些新技術，例如在亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）稱霸的網購時代，零售業正在實驗吸引消費者的新方法。

摩西表示：「總之，有意識和無意識會協同運作。」她強調：「你必須做出有意識的決定，才會真的去購買一項產品。」

有些技術在1970年代就首度採用過，隨著工具改善，這些技術如今獲得更廣泛的使用。

例如眼球追蹤測試，是利用技術強化後配備攝影機的眼鏡，記錄受測者在電視上或商店裡的觀看內容，以及他們的視線停留在特定提示上多久。

這還能和其他方法搭配使用，例如在受測者頭部安裝感測器，透過測量冒汗獲得皮膚電阻感應（galvanicskin response，GSR），或是利用頭部感測器記錄腦部活動的腦波圖（electroencephalography，EEG）。

因此取得的數據可用來製作「熱度圖」，用黃色、橘色或紅色的「熱點」標示出受測者目光鎖定的地方。這些測量刺激程度的技術，能夠在今日資訊氾濫的時代，顯示出一則廣告是否醒目。（譯者：中央社張正芊）1061224