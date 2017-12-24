建國科大健康路跑　三千多位好手參賽

彰化建國科技大學運動健康與休閒系24日清晨在該校舉行為健康而跑校園路跑活動，吸引3000多位喜愛路跑及晨間運動的師生及愛運動的人士參加，場面十分熱烈，有如在辦運動嘉年華，參加人員也都度過一個很不一樣的聖誕節。

這項有如運動嘉年華的校園路跑活動共分為休閒、健走兩組，雖然休閒組的路跑距離只有3公里，仍然吸引許多愛好路馬的青年學生參加，最後由彰化縣和美高中的曾韋量獲得第一名。



▲建國科技大學吳聯星董事長、陳繁興校、王惠美立法委員、張瀚天縣議員都起個大早前來為校園路跑鳴槍。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

活動是在24日上午6時30分展開，立法委員王惠美、彰化縣議員張瀚天也都參加這項路跑活動的開幕鳴槍儀式，建國科大董事長吳聯星很開心表示，一日之計在於晨，雖然活動在天剛亮舉行，每位參加的選手就可以目睹最清新的校園美麗風景，呼吸到最乾淨的空氣，他鼓勵大家平常就要早起運動，追求身體健康。



▲建國科大行銷與服務管理學生呂秀美然不良於行仍然駕著電動三輪車走完全程。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

校長陳繁興則對於參賽的路跑民眾及師生表示謝意，他說該校運動健康與休閒系規劃舉辦這項活動原本只是要給建國科大的師生參加，沒想到在開始接受網路報名時，國內許多愛好路跑運動的選手也都熱情報名，讓運動健康與休閒系的師生都覺得很訝異，由此可見國內路跑運動風氣十分興盛，他鼓勵師生平常多運動，才會有健康的身體。



▲建國科大占跑活動休閒組競爭十分激烈，一點都不像休閒。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

立法委員王惠美表示，彰化縣路跑活動非常興盛，每年都會舉辦許多場的路跑，但是建國科技大學校園路跑是第一個由大學主辦的全民路跑，她希望能夠持續辦理，帶動彰化縣路跑運動風氣，追求全民健康。



▲休閒組第一名和美國中的曾韋量。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

活動在建國科大運動公園鳴槍開跑後，只見人群一波接著一波衝出起跑拱門，健走組的參賽者則攜老扶幼緊跟在後。彰化縣和美高中與田中高中的選手則一路領先，和美高中的曾韋量獲得休閒組第一名，田中高中選手也都有很不錯的成績。

在競賽過程中就讀建國科大行銷與服務管理系的學生呂秀美雖然行動不方便，仍然坐著動力輪椅走完全程。運動健康與休閒系也很貼心，幫選手準備了許多熱騰騰的茶葉蛋、牛奶、麵包及飲水等，供選手在跑完全程後可以自由取用，立即補充體力。此外，現代汽車、立委黃秀芳服務務處、彰化縣議員張瀚天服務處都在現場設攤，提供選手飲水、食品等。