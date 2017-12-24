角力格鬥雙修 廖日宏想征戰世界

（中央社記者龍柏安台北24日電）台北市立大學技擊運動學系一年級的廖日宏，實際的身分是角力選手，今天在業餘綜合格鬥錦標賽第二站首次以格鬥家身分出賽，連闖2關拿下男子雛量級冠軍。

廖日宏國小六年級開始加入角力隊，高二還曾拿下全國中等學校運動會角力銀牌，不過一直對於格鬥非常憧憬，偶像就是台北市綜合格鬥協會副理事長黃育仁，沒想到到了大學後他加入學校的綜合格鬥社，教練就是偶像，讓他直呼賺到了。

參加比賽前，廖日宏僅短短練了3、4個月，初登板的目標很簡單，「不要第一場倒了就好」。沒想到卻意外讓他拿到冠軍，只不過家人根本不知道他要參加綜合格鬥賽，他笑說：「家人只知道我要比賽，可能以為我要比角力吧。」問他萬一回家後，臉上的傷痕要怎麼解釋？他酷酷地說：「沒關係，至少我拿到了金牌。」