節日未必象徵歡聚 也有人苦於耶誕恐懼

（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）耶誕節是歐美最重要的節日之一，象徵歡樂、團聚、美食、禮物，但並非每個人都享受其中，法文中甚至有單字natalophobie，專指「耶誕恐懼」。
歐美社會許多家庭今天依傳統，圍著佳餚美酒，一家團聚慶祝平安夜，但這段時光對一部分人來說是很大的壓力來源。
民意調查機構 Opinion Way 2016年10月公布的數據顯示，有35%受訪的法國人覺得耶誕節是「令人畏懼的義務」，45%認為耶誕節是種「累人的馬拉松」。
費加洛女士雜誌（Madame Figaro）一篇文章指出，有人從11月就開始擔心耶誕節的到來，11月起，電視和街頭陸續出現耶誕商業廣告，隨之而來的是令人無所遁逃的耶誕歌曲、燈飾和擁擠的商店。
報導引述22歲醫學生艾德瑞恩（Adrien）的說法表示，他從來都不喜歡耶誕節，但在這個社會，說自己不喜歡耶誕節，會被認為不愛家庭，這種氛圍讓他對耶誕節更感到焦慮。
家人在平安夜聚餐，彼此難免會發生衝突。他說：「大家心裡都知道家庭內部的一些秘密，沒有人提起，但我每年都很怕有人用正面或隱喻方式說到這些話題，那很尷尬。」
艾德瑞恩還說：「我們（在耶誕節）強迫自己彼此相愛，但其他時候並非如此。舉例來說，我們家每年此時坐在同一張餐桌上吃飯，但平常是各自在房間裡吃。」
根據報導，心理學者傑納提（Genevieve Djenati）認為，對部分人來說，不喜歡耶誕節的原因出在無法放鬆享受節慶，耶誕節在他們眼中成了一種侵犯，迫使他們停下日常活動，比較理性實際的人會更想回去工作。
此外，她分析，家庭是可能揭露一些事、算一些帳的地方，有些人會為了避免家庭聚會走向一場災難而把怨恨藏在心裡，但這就可能變成虛偽。
傑納提說，許多人對耶誕節的情緒源自童年經驗，耶誕節是家人團聚的日子，是很容易發生爭執的時間點，也可能讓一些人想起童年的羞辱或不愉快。
她表示，要躲掉耶誕節、避開問題的大秘訣，就是在這段時間去旅行，或者重新定義耶誕節，換個方式度過這一天，例如與朋友聚餐或到慈善組織與弱勢群眾在一起。1061224