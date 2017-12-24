節日未必象徵歡聚 也有人苦於耶誕恐懼

（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）耶誕節是歐美最重要的節日之一，象徵歡樂、團聚、美食、禮物，但並非每個人都享受其中，法文中甚至有單字natalophobie，專指「耶誕恐懼」。

歐美社會許多家庭今天依傳統，圍著佳餚美酒，一家團聚慶祝平安夜，但這段時光對一部分人來說是很大的壓力來源。

民意調查機構 Opinion Way 2016年10月公布的數據顯示，有35%受訪的法國人覺得耶誕節是「令人畏懼的義務」，45%認為耶誕節是種「累人的馬拉松」。

費加洛女士雜誌（Madame Figaro）一篇文章指出，有人從11月就開始擔心耶誕節的到來，11月起，電視和街頭陸續出現耶誕商業廣告，隨之而來的是令人無所遁逃的耶誕歌曲、燈飾和擁擠的商店。