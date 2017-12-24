今日暖新聞》2017年耶誕圓夢 　喜樂秀愛心傳禮物

叮叮噹、叮叮噹、鈴聲多響亮，聖誕節來囉!喜樂孩子對於聖誕禮物的憧憬雀躍不已。為了幫助喜樂的孩子們能度過一個充滿著溫馨快樂的聖誕節，秀傳醫療體系由錫卿文教基金會黃柏文執行長親自裝扮成聖誕老公公，和彰濱秀傳楊大羽院長、秀和慈善基金會主委莊麗珠等人到二林喜樂保育院，發送聖誕禮物給這群慢飛天使，收到禮物的小朋友都樂開懷。

秀傳醫療體系連續12年舉辦「秀愛傳情耶誕圓夢計畫」，透過不同管道連結資源，幫助弱勢兒童圓一個聖誕心願，今年秀傳圓夢計畫幫助六家機構包括喜樂保育院、家扶基金會彰化家扶中心、慈愛殘障教養院、聖母聖心啟智中心、慈生仁愛院等弱勢、身障朋友達成1001份耶誕禮物心願。



▲錫卿文教基金會到二林喜樂保育院，發送聖誕禮物給這群慢飛天使，收到禮物的小朋友都樂開懷。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24

秀傳醫療體系感謝所有捐贈人將愛心包藏在禮物裡，實現了每位需要者的聖誕願望，黃柏文執行長也代表感謝這次禮物的捐助者們，大家愛心大匯集，圓了每位大、小朋友的夢想；喜樂保育院今年由342位服務對象提出心中最想要的禮物包括衣服、鞋子、護頭套、涼墊、收音機、行李箱、電動刮鬍刀、拼圖等禮物。

其中來自教保部的大孩子阿芳，因視力不良，造成行走時諸多不便，需要仰賴他人協助才能夠順利行走，但要踏出步伐時仍會感到茫然與不確定，間接造成她在走路時不由自主產生踮起腳尖的動作，導致每雙鞋的鞋頭處破損，需要一雙耐穿的鋼頭鞋，圓夢計畫的天使們付出行動幫助她達成心願。



▲錫卿文教基金會到二林喜樂保育院，發送聖誕禮物給這群慢飛天使，收到禮物的小朋友都樂開懷。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，看到這群慢飛天使當下顯露的微笑，是秀傳持續發起圓夢計畫的最大動力，在聖誕佳節裡，邀請大家一起傳遞幸福分享愛；喜樂保育院林玉嫦院長表示感謝秀傳醫療體系發起這樣有意義的活動，用愛來成就每一位弱勢孩童的心願，讓孩子們親身經歷聖誕節的那份喜悅，提前感受充滿希望、幸福的聖誕氣氛。