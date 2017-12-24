影／歲末祝福「大愛共伴有情天、寸步鋪路護大地」

慈濟基金會24日在彰化秀水靜思堂舉辦歲末祝福感恩會，近1200人參與熱鬧滾滾扶老攜幼進入會場。同時也宣導創意蔬醒111 來打卡拍照通通有獎送靜思祝福卡還有靜思創意料理。

會中分享住彰化市今年75歲的蔡謝麗花在自家門前做環保至今已有二十年了。年輕時的蔡謝麗花幫忙家中父親經營的碾米廠，婚後又在公公的鑄造工廠幫忙，養成刻苦耐勞、堅忍不拔的毅力。

現在她雙腳退化變形，走路不如以前方便，但她還是一樣，每天推著車子收環保。1991年在彰化體育場聽了證嚴法師「幸福人生」講座，便開始做環保，爾後也參加慈濟各項活動，如綁粽子義賣、鋪連鎖磚等…。隨著年歲漸長，腳因一次的車禍行動不便，還是堅持要做也感動！周遭鄰居便將環保可回收的放在她家門口。

但也有人嘲笑他頭殼壞掉，或勸她不要做，麗花師姊認為這是在救地球，「為子孫積福德」，心念堅定不為所動。7–11門市店長鄭慶輝感動地說，麗花師姊做環保很堅持，很堅定，每天準時來拿回收，如果腳痛，無法來收，都會擔心回收沒人做。長期以來麗花師姊的回收習慣影響了店裡的員工，也會幫忙將回收物整理好。

她的信念也感動了孩子，知道環保的重要，從「反對」不忍看媽媽辛苦到「支持」，只要媽媽能快樂；今年四月得知得了肺腺癌的麗花，並沒有因此停下做環保的腳步，子孫孝順，平平安安，能繼續做環保，沒煩惱，是她最大的安慰。麗花師姊說做環保越做越健康，回診檢查現在肺腺癌已經縮的「真細」。

慈濟基金會今年的歲末祝福以「大愛共伴有情天‧寸步鋪路護大地」廣邀各界人士與會，不分宗教、信仰、種族，眾人齊聚一起祈福感恩，活動祈匯聚人人愛的能量，就能化解人世間的種種不調和；放眼天下環境汙染、四大不調，人人責無旁貸，必須共同付出一分虔誠的愛，回饋社會、土地，寸寸步步把愛鋪向每一個鄰里，聚集善的心念，讓大地平安、人間就平安。

會中「以感恩心送走過去，歡喜心迎接未來」，期盼在人人心中撒下愛的種子，讓人間綻放希望花朵，慈濟靜思精舍德佩師父及德愔師父蒞臨歲末祝福的會場，帶領人人點傳心燈，祈求天下無災無難，並發送「福慧紅包」，祝福會眾來年平安、吉祥。



▲慈濟基金會在彰化秀水靜思堂舉辦歲末祝福感恩會，心靈故事分享，現場發送慈濟「福慧紅包」給予祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

今年慈濟「福慧紅包」的設計鑲嵌於「福慧紅包」上的紀念幣，靜思堂的圖騰，代表慈濟人的精神堡壘；刻有「布善種子、遍功德海」，期待人人啟發善根，自度度人。紀念幣正面是慈濟標誌，象徵慈濟人以「慈悲喜捨」四無量心，走入人群，利益蒼生。