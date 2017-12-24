鞋盒傳愛 逾7千弱勢童喜收耶誕禮

救助協會指出，過去10年來已累積超過6.3萬人次的孩子收到聖誕鞋盒，今年有27個企業單位參與聖誕鞋盒傳愛活動，提供7620個鞋盒，其中包括台灣賓士、尚德汽車、圓剛、大昌華嘉、遠雄及遠東航空等6家企業，不僅募集鞋盒禮物，更動員員工親送鞋盒到陪讀班。

基督教救助協會今天發布新聞稿表示，耶誕節是許多小朋友期待收禮物的日子，為了讓弱勢家庭的孩子也能在耶誕節感受到愛與關懷，協會自2008年發起「聖誕鞋盒傳愛」活動，向企業團體募集禮物，送給陪讀班的弱勢家庭孩子。

（中央社記者許秩維台北24日電）為了讓弱勢學童也能在耶誕節感受到愛與關懷，基督教救助協會發起「聖誕鞋盒傳愛」活動，今年共27家企業響應，提供7620個鞋盒禮物給陪讀班的孩子。

位於屏東高樹鄉的安青葉1919陪讀班，有18個孩子，孩子們都來自隔代教養、單親家庭及失能家庭，平常鮮少能收到禮物，孩子們每年最期待的就是打開聖誕鞋盒的日子。

小瑜（化名）是單親隔代教養的孩子，媽媽外出工作，將她留在部落給阿嬤照顧，由於表弟妹眾多，只要有好東西，阿嬤都會要求大的讓給小的，因此小瑜每次都拿不到，但今年透過聖誕鞋盒拿到籃球，讓喜愛運動的小瑜好開心，以後終於不用跟別人搶了。

另一名陪讀班孩子曉明（化名），則從鞋盒中發現巴黎鐵塔鑰匙環。陪讀班教師陳翰表示，曉明是學校歌謠隊隊員，歌謠隊受邀出國表演時，曉明因為是寄養家庭的孩子而無法出國，看到同學炫耀從國外帶回來的紀念品時，總是特別羨慕。收到鞋盒禮物的曉明開心地表示，很感謝贈送巴黎鐵塔鑰匙環的人，讓他感覺自己好像也出國了。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，救助協會自2004年發起1919陪讀計畫，14年來已資助超過3.6萬人次的弱勢家庭孩子，除了感謝企業響應聖誕鞋盒傳愛活動，也希望大眾捐款支持陪讀計畫，協會預計再成立226個班，免費提供2800個孩子課輔、品格教育、才藝訓練及營養晚餐，讓更多弱勢孩子在下課後能得到妥善照顧。1061224