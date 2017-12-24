戴維斯畢業璞園照贏 台啤戰績探底

（中央社記者龍柏安台北24日電）璞園建築洋將戴維斯今天在決勝第4節還剩6分31秒提前犯滿畢業，所幸純本土陣容成功頂住對手台灣啤酒反撲，終場82比75擊敗對手，終止近來的2連敗。台啤戰績以3勝6負持續探底。

璞園週四剛和台啤打完，當時球隊以73比88吞敗，兩隊相隔3天再度交手，戰局也翻轉，璞園總教練麥班達說：「開心止敗，這是屬於璞園的團隊勝利，我們不會去管對手是誰，只要專注在自己的部分，可能打法上比較熟悉，所以才占了一點優勢。」

對於球員表現，麥班達也豎起拇指肯定表示，球員上場後都有貢獻，不論是協防還是補位，積極度都比之前好得多。他也特別強調洋將戴維斯(Quincy Davis)5犯後，大家還是打得像個團隊，是贏球關鍵。