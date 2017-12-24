佛光山新德里小沙彌剃度 散播佛教種子

（中央社記者康世人新德里24日專電）佛光山新德里文教中心今天舉行6年來最盛大的印度小沙彌剃度儀式。印度青年佛教會會長鮑達希望這些小沙彌都成為復興印度佛教的種子。

佛光山新德里文教中心舉辦的沙彌剃度儀式，今年邁入第6年。包括台灣、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲等8國的佛光山信徒200多人與會，加上的家屬及受邀嘉賓共400多人參與，是歷年來最盛大的剃度活動。

國際佛光會中華總會總會長心定和尚特別為在佛光山新德里文教中心的25名印度小沙彌剃度，並授僧衣、缽具等。

心定和尚在致詞時說，佛光山新德里文教中心致力推動佛教在印度復興已小有成就。目前佛光山新德里文教中心已有80名沙彌，且有3名沙彌今年高中畢業到泰國的佛教大學升學，明年又有8名沙彌高中畢業，將協助他們繼續就讀大學。