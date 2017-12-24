佛光山新德里小沙彌剃度 散播佛教種子

（中央社記者康世人新德里24日專電）佛光山新德里文教中心今天舉行6年來最盛大的印度小沙彌剃度儀式。印度青年佛教會會長鮑達希望這些小沙彌都成為復興印度佛教的種子。
佛光山新德里文教中心舉辦的沙彌剃度儀式，今年邁入第6年。包括台灣、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲等8國的佛光山信徒200多人與會，加上的家屬及受邀嘉賓共400多人參與，是歷年來最盛大的剃度活動。
國際佛光會中華總會總會長心定和尚特別為在佛光山新德里文教中心的25名印度小沙彌剃度，並授僧衣、缽具等。
心定和尚在致詞時說，佛光山新德里文教中心致力推動佛教在印度復興已小有成就。目前佛光山新德里文教中心已有80名沙彌，且有3名沙彌今年高中畢業到泰國的佛教大學升學，明年又有8名沙彌高中畢業，將協助他們繼續就讀大學。
心定和尚認為，在愈來愈多印度沙彌努力學習下，佛光山新德里文教中心肯定能在復興印度佛教上發揮很大力量。
駐印度代表田中光致詞時也談到星雲法師期盼在印度復興佛教，相信這麼多印度沙彌在佛光山新德里文教中心努力學習之下，這個心願很快能達成，成為另一片人間淨土。
印度青年佛教會（Youth Buddhist Society）會長鮑達（Suresh Bauddha）表示，印度佛教徒占印度人口不到1%，但他所在的北方省法魯卡巴德（Farrukhabad）縣僧伽施（Sankisa），仍有2000多萬釋迦族致力復興佛教。
鮑達很高興看到佛光山新德里文教中心為復興印度佛教而努力，並希望有更多台灣的高僧和法師能來印度說法，因為印度復興佛教碰到最大的難題，是找不到能正確傳布、解釋佛法的人。
此外，佛光山新德里文教中心也對外發表第二本沙彌日記，集結印度小沙彌走訪佛教八大聖地後的日記，心定和尚相信，這將成為人們走訪八大聖地時一本有參考價值的新書。1061224