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SBL／林書緯飆致勝三分　富邦3分險勝金酒

記者黃建霖／綜合報導2017/12/24 21:24
▲林書緯。（圖／吳政紘攝）
▲林書緯。（圖／吳政紘攝）

SBL超級籃球聯賽24日的第2場比賽，由富邦勇士對上金門酒廠，富邦此役一度落後對手到達雙位數，不過靠著防守逐步追回失分，加上後衛林書緯在最後關頭投進關鍵三分、反超比數，最終就以86:83帶走勝利。

雙方本戰前3節呈現了大亂鬥，金酒在第2節打出27:9的攻勢，領先對手達到13分，不過富邦很快半場休息回來後，回敬對手一波33:18的高潮，也扳回來了落後的劣勢。

第4節開打後兩隊展開纏鬥，張容軒在最後兩分鐘左右時，於籃框附近投進超前分，不過富邦林書緯很快的飆進3分球，再次幫助球隊取得領先。接著拉莫斯單打未能得手，金酒只能採用犯規戰術。

林書緯站上罰球線後穩穩罰進2球，幫助球隊拉開到4分領先，之後金酒發球時發生失誤，蔡文誠上籃得手，最終也鎖定了球隊的勝局。

張宗憲此役雖然命中率不是特別理想，但仍拿下了球隊最高的19分，並傳出5次助攻，前鋒蔡文誠替補出發，同樣拿下19分另外還有8顆籃板，洋將泰勒則斬獲13分12籃板，並防下了拉莫斯的最後一波攻勢。

金酒拉莫斯展現籃板王的威力，整場砍下25分16籃板，完全統治了禁區，此外張容軒也拿下了23分，但球隊的得分幾乎都集中在兩人手中，也導致末節有些火力不足，是最終輸球的重要原因之一。

關鍵字林書緯張宗憲拉莫斯富邦勇士金門酒廠sbl
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