歲末愛心耶誕送情　魏明谷期盼更多人攜手做愛心

中華大家功德會於24日下午在員林市區與火車站旁舉行「歲末關懷 耶誕送情」活動，彰化縣長魏明谷應邀與會，中華大家功德會彰化區分會長吳景亮、中華大家功德會代理理事長李信坤等人出席，魏明谷期望藉由社會資源的挹注，拋磚引玉，更多人一起攜手做愛心，讓彰化縣需要關懷的弱勢鄉親感受到社會的溫暖。

魏明谷表示，彰化縣是一個幸福宜居的城市，縣府對於弱勢的關懷不遺餘力，感謝中華大家功德會舉辦這樣有愛心的活動，集結社會資源，募集許多物資，在這個耶誕佳節的前夕，送給彰化縣需要關懷的弱勢鄉親，讓他們感受到社會的關愛以及聖誕佳節快樂的氣氛，也感謝這些來自偏鄉的小朋友第一次來到員林市表演太鼓，跟大家同樂，歡度耶誕佳節。



▲彰化縣長魏明谷參與「歲末關懷 耶誕送情」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

慈善公益團體「中華大家功德會」長期致力於中部地區的公益慈善活動，每到冬季皆會舉辦冬日送暖關懷活動，希望將溫情傳遞到每個角落，為了讓每年愛心都充滿意義，今年更加入民間企業一起舉辦冬日送情活動，針對特定族群，放大每一份愛心。



▲員林國小上弦樂音樂班街頭快閃表演。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

現場除了愛心物資發放之外，還有如同聖誕雪橇般的禮物露營拖車與員林市長張錦昆化身成聖誕老公公，引領員林國小上弦樂音樂班來一場街頭暖心快閃表演，而大城國小也與縣府教育處長鄧進權一起帶來震撼人心的太鼓表演！在這充滿愛的聖誕節前夕，讓冬天的街頭多了一份溫暖，累積更多美好的事物，為社會帶來愛的風氣，深刻記錄台灣最美的風景-人。