俄異議領袖跨越門檻 將登記參選總統

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）成千上萬俄羅斯人今天支持異議人士納瓦尼明年3月參選總統。納瓦尼被視為俄羅斯反對派唯一有一絲機會挑戰總統蒲亭的人，他今天跨越至少有一個城市500人支持他參選的門檻。

根據俄羅斯選舉法，只要有一個城市至少500人支持，就可向中央選舉委員會（Central ElectionCommission）登記參選，不過官員認為納瓦尼（AlexeiNavalny）曾遭刑事定罪，不具參選資格。

41歲的納瓦尼表示，那項定罪是出於政治動機。

為了提高機會，納瓦尼將尋求在全國20座城市登記參選。他每座城市都得取得至少500人正式提名，才能取得該市的參選資格。