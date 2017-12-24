2017新北平安夜　朱立倫與牧師引領民眾合唱聖誕詩歌

2017新北平安夜今（24）日在市民廣場登場，新北市長朱立倫也與29 區、50個教會的牧長，引領萬人大詩班合唱「奇異恩典｣、｢普世歡騰｣、 ｢平安夜｣等聖誕詩歌，為活動帶來最高潮；平安喜樂的樂韻，也讓現場瀰漫濃濃的聖誕氣氛。

朱立倫表示，平安夜是普世歡騰的日子，新北平安夜邁入第七年，一年比一年盛大，很感謝新北市各教會的付出與努力，讓市民朋友們都能在此感受到最有耶誕味的平安夜，及耶穌基督的福音；除祝福現場朋友平安、幸福、新年快樂，並分送家扶中心小朋友聖誕禮物 祝福他們平安、快樂長大。