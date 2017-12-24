2017新北平安夜　朱立倫與牧師引領民眾合唱聖誕詩歌

2017新北平安夜今（24）日在市民廣場登場，新北市長朱立倫也與29 區、50個教會的牧長，引領萬人大詩班合唱「奇異恩典｣、｢普世歡騰｣、 ｢平安夜｣等聖誕詩歌，為活動帶來最高潮；平安喜樂的樂韻，也讓現場瀰漫濃濃的聖誕氣氛。
朱立倫表示，平安夜是普世歡騰的日子，新北平安夜邁入第七年，一年比一年盛大，很感謝新北市各教會的付出與努力，讓市民朋友們都能在此感受到最有耶誕味的平安夜，及耶穌基督的福音；除祝福現場朋友平安、幸福、新年快樂，並分送家扶中心小朋友聖誕禮物 祝福他們平安、快樂長大。
民政局長江俊霆指出，平安夜兼具宗教與節慶的意涵，市府特別結合新北市50個教會為市民祈福，除了多場的「快閃傳福音」，及市民廣場平安夜主場的活動外；各區教會12月份共舉辦40場聖誕活動分享福音，並透過愛心園遊會，將全部收入盈餘捐做公益，傳遞社會大眾的 愛與關懷。
民政局說，除有萬人詩歌大合唱，劉畊宏、王婉霏全家，及天韻合唱團、藝人羅文裕、何方等歌手接力演唱外，另12位由市府同仁裝扮的聖誕老公公、耶誕女郎，也在現場發送糖果餅乾；貴格會板城教會何有義牧師、仁愛浸信會錢麗蓉牧師及新北市各大教會牧師、牧長們，齊頌祝禱文為城市及聖誕的願望祈福。