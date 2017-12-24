台羽壇新秀陳孝承 靠毅力兼顧比賽課業

就讀於高雄中學的他可望取得資格，正全力衝刺參加多項羽球國際賽事，以累積符合青奧資格的積分，包括這次來美國拚戰羽球國際挑戰賽。

他說：「羽球和讀書兩個都是我的興趣，所以很享受將毅力運用在這兩者的過程」。

陳孝承接受中央社記者訪問表示，備戰青奧幾乎每週都要出國比賽，今年至今已競逐近20項國際賽事，眼前規劃明年1月得遠征北歐瑞典，再來要去愛沙尼亞，接著2月台灣還有賽事，3月前進荷蘭與德國。

學生球員很難讓學業與運動生涯兩全，陳孝承卻是難能可貴的兩者兼得。他說，留在台灣的時間屈指可數，更不可能找家教上補習班兼顧課業，「我在雄中是在家自學，一切都是靠毅力」。

每一次出國比賽時回到飯店，手中若沒握著手機瀏覽網頁或訊息，就是握著教科書鑽研授課進度或其他調劑身心的書，甚至遭遇時差睡不著時，他也是捧著書本度過漫漫長夜。

他說，每回出國攜帶的行李，固定有個空間是裝書本，還有老師交代要完成的功課，好比國文老師指定交作文一篇，這回赴美還帶著作文用的稿紙。

陳孝承表示，運動員最適合讀書，「我們會更有意志力」，因訓練時身體所吃的苦可說痛不欲生，既然訓練當下的苦都撐過來了，讀書這種苦又算甚麼？

至於拚搏青奧參賽資格如何兼顧學業。陳孝承回憶起小學的往事。當時每逢週五，老師一定指派份量足的回家作業在週末完成，「我喜歡的感覺是週五晚上把所有3天份的作業全部寫完才睡覺」，就是那股衝勁催逼他堅持到底。

秉持從小養成的抗壓及堅持到底的品格，陳孝承說，競爭青奧參賽資格的過程是絕佳的學習機會，因為人生很少有如此可在高強度壓力下學習抗壓的機會，「就算拿不到青奧資格也沒關係，對得起自己就夠了」。1061224