阿喜尾牙主持辣露美腿　許傑輝：接棒方芳芳

藝人阿喜23日與許傑輝搭檔主持「中租企業40周年旺年晚會」，席開266桌，將近3200人。阿喜以長短兩款禮服登場，大器表現贏得許傑輝讚賞，誇她不負所望。許傑輝連續15年主持中租企業尾牙，已經是企業好友，他這次邀請阿喜搭檔，提攜後進之餘，也冀望能有更多的新生代主持人接棒，他稱讚阿喜外型與聰明兼具，非常適合接棒當年方芳芳的主持位置。

許傑輝表示，「這種大場的尾牙主持和一般綜藝節目主持不一樣，需要從經驗中磨練出大將之風。」因為今年是旺年會四十週年，他特別交代阿喜以典雅造型登場，她這次以藍、紅兩套禮服登場，辣露美腿，她笑說自己這次比照出席金曲獎等級挑選禮服，雖然刻意藏起32E好身材，只微露美背和長腿，但她笑說，「我的長處很多，除了主持和身材，還可以表演歌曲，萬一天王、天后趕場來不及，我的助理也隨身攜帶卡拉伴唱帶，隨時可以上台演唱我的新歌帶動氣氛，絕對不怕冷場。」