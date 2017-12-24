聲援外來人口 人大已收合憲審查無回應

（中央社台北24日電）中國部份法律學者與律師日前聯名書面要求中國全國人大常委會，針對北京市政府強制驅趕外來居民一事進行合憲性審查。中國人權律師莫少平表示，人大已收到這項要求，但至今無回應。

莫少平在接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時說，據了解，中國全國人民代表大會已經收到這份要求合憲審查的文件，但現在還沒有回應。

他表示，這份要求合憲性審查的文件，與日前各界人士聯合發表的公開信不同。理由是，公開信是直接質疑這些作法，希望官方去執行改正。

他說，合憲性審查屬於中國憲法和法律規定的公民權利，公民若認為國家機關的行為、文件違憲，可要求全國人大常委會對這些行為、文件進行合憲性審查，確認是否違憲。