聲援外來人口 人大已收合憲審查無回應

（中央社台北24日電）中國部份法律學者與律師日前聯名書面要求中國全國人大常委會，針對北京市政府強制驅趕外來居民一事進行合憲性審查。中國人權律師莫少平表示，人大已收到這項要求，但至今無回應。
莫少平在接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時說，據了解，中國全國人民代表大會已經收到這份要求合憲審查的文件，但現在還沒有回應。
他表示，這份要求合憲性審查的文件，與日前各界人士聯合發表的公開信不同。理由是，公開信是直接質疑這些作法，希望官方去執行改正。
他說，合憲性審查屬於中國憲法和法律規定的公民權利，公民若認為國家機關的行為、文件違憲，可要求全國人大常委會對這些行為、文件進行合憲性審查，確認是否違憲。
莫少平認為，在程序上，中國全國人大是應該、也必須進行這種審查，且必須給予回覆。雖然具體的回覆時限規定不是很詳盡，但按照相關規定必須作出回應。
他並表示，被北京市驅趕的外來人口，同樣有權利要求全國人大進行相同審查，儘管他們可能對這些法律規定不是很熟悉。
中國政法大學終身教授江平、北京大學法學院教授賀衛方及律師莫少平、丁錫魁等人，19日共同向全國人大常委會提出「對北京市政府驅趕外來居民的行動及其依據的行政文件提請合憲性審查」的要求，直指北京市政府的行為「侵犯公民的憲法權利」。1061224