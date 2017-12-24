影／埔心鄉百年歷史的羅厝天主堂　平安夜璀璨登場

埔心鄉公所為打造幸福歡樂氣氛的耶誕節，與羅厝天主堂攜手在24日晚上舉辦光雕秀耶誕活動，晚間9時光雕秀主場開始，光雕將投射在教堂建築，現場湧進數千人參與盛會，當影像投射到教堂外觀時，民眾們無不驚豔，大讚「好美」，除了耶穌誕生的故事，也把在地仁醫許再枝醫師的故事融入光雕中。



▲歡慶耶誕來臨，埔心鄉百年教堂「羅厝天主堂」平安夜特別舉辦創意光雕秀，光雕秀以4D投影方式寓意出活動主題「感謝、恩典」、形塑出羅厝庄的人文歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

歡慶耶誕來臨，彰化縣埔心鄉百年教堂「羅厝天主堂」，今（24）日晚平安夜特別舉辦創意光雕秀，將耶誕節起源投射在具有百年歷史的羅厝天主堂，光雕秀在晚間9點登場，11分鐘的內容中有，耶誕節起源（耶穌誕生）、善與恩典與天主堂創立等故事，今年還加入「埔心守護神」許再枝醫師行醫一甲子的故事，故事簡潔又感人，引起不少當地居民共鳴。



▲歡慶耶誕來臨，埔心鄉百年教堂「羅厝天主堂」平安夜特別舉辦創意光雕秀。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

埔心鄉長張乘瑜表示，光雕秀均以3D動畫繪製，為呈現光雕秀美感，特別請廠商以4台價值百萬，擁有1萬6千超高流明度投射在教堂外牆上而成，所以畫面比去年更華麗、更絢爛，看者無不驚嘆，而且壯觀的光雕秀亦能取代高空煙火，營造溫暖、浪漫又環保的平安夜氣氛。



▲歡慶耶誕來臨，埔心鄉百年教堂「羅厝天主堂」平安夜特別舉辦創意光雕秀。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

張乘瑜指出，羅厝天主教堂佇立埔心超過百年，是當地指標信仰中心 ，被人津津樂道的是，羅厝教堂不僅創立全台第1支「西索米」西樂隊與中部第1所孤兒院，更從西方引進第1台羅馬字印刷機，為地方文明與知識貢獻良多。



▲歡慶耶誕來臨，埔心鄉百年教堂「羅厝天主堂」平安夜特別舉辦創意光雕秀。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

教堂所在的羅厝村，還有廣為人知的人物，奉獻一生懸壺濟世的醫生許再枝，為此，羅厝光雕秀以4D投影方式寓意出活動主題「感謝、恩典」、形塑出羅厝庄的人文歷史，也希望詮釋過去許再枝醫師落腳埔心行醫救世的人文故事及羅厝天主堂行善的歷史。



▲光雕秀以4D投影方式寓意出活動主題「感謝、恩典」、形塑出羅厝庄的人文歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）

羅厝天主教堂創建清光緒年間，已有141年歷史，是台灣中部地區第一間天主堂，規模也僅次於高雄市的玫瑰教堂和屏東的萬金教堂，在中部有舉足輕重的地位，外觀結合拜占庭圓頂與哥德式尖塔的建築風格，更是吸引不少遊客參訪，在台灣歷史建築百景中名列第27位。



▲光雕秀以4D投影方式寓意出活動主題「感謝、恩典」、形塑出羅厝庄的人文歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.24）