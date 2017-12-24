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中央社

蔡文誠生涯3000分 富邦逆轉勝金酒

中央社2017/12/24 22:03
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北24日電）富邦勇士前鋒蔡文誠今在第2節6分34秒，靠著2罰俱中成為SBL史上第13位3000分俱樂部會員，富邦靠著最後1分20秒內一波7比0攻勢底定勝基，終場86比83逆轉擊敗金門酒廠。

蔡文誠賽前生涯累積得分已達2996分，只差4分就能跨越3000分障礙，今天他拿下並列全隊最高的19分，生涯累積得分達3015分，不過賽後他卻爆料，自己完全不知到這件事，是到球場大會DJ跟他說才知道，當確定達成生涯里程碑後，就連金酒洋將拉莫斯（PeterRamos）都來跟他說恭喜，他苦笑「感覺怪怪的」。

富邦上半場打完以31比44大幅落後，富邦勇士總教練許晉哲挖苦蔡文誠說：「當現場宣布蔡文誠3000分的時候，我就知道為什麼我們打成這樣，因為SBL不是有很多什麼生日魔咒、單週最佳球員魔咒之類的。」

蔡文誠生涯共花了307場才成為3000分俱樂部會員，許晉哲才驚覺說：「我都不知道他打了這麼久了。」他強調蔡文誠並非屬於得分型球員，因此能達成這項里程碑並不容易，不過他接著又虧愛將：「是不是連中華隊的得分都算進去了？」

雖然富邦上半場落後，但第3節靠著一波33比18的攻勢追回失血，加上主控林書緯在第4節最後1分20秒內連拿5分，又靠著團隊防守逼金酒發生失誤，蔡文誠快攻再添2分，將比分取得6分領先。

金酒前鋒張容軒在比賽結束前0.4秒飆進3分，可惜時間已經不夠，最終以3分之差吞敗。贏球的富邦以5勝3負戰績，追上排頭的台灣銀行，兩隊並列聯盟榜首。

第15季SBL例行賽今晚在台北和平籃球館進行2場比賽，首戰璞園建築以82比75擊敗台灣啤酒。1061224

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