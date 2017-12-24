竹市感恩晚會　林智堅感性向她告白

新竹市政府舉辦2017感恩季，壓軸好戲「大聲說愛．感恩晚會」23日晚間登場，由知名聲樂家簡文秀、拉縴人歌手合唱團輪番上陣，同時表揚3位「城市英雄」裴嘉妮修女、姜宏達牧師以及拳擊女王陳念琴，新竹市長林智堅更感性向台下媽媽告白，感動全場。
12月25日是林智堅就職滿三周年，今日出席感恩季，他表示，3年前此刻是他人生轉捩點，在39歲的年紀，扛起創造城市幸福重責，藉由感恩晚會「大聲說愛」主題，他特別向台下媽媽說「我愛妳！」感謝母親始終給予支持，也鼓勵民眾向家人勇敢說愛。
林智堅說，整整3年來他一心一意為家鄉做更多，盼讓民眾感受到幸福與愛，過去市民會說「建設風起，進步新竹」白色圍籬為生活帶來不便，但現在普遍「非常期待」跟圍籬當鄰居，因為圍籬拆開後，嶄新的環境總是讓人有拆禮物的驚喜感受。
他上任後將跨年活動調整為12月感恩季活動，透過溫馨音樂表演傳遞溫暖，更請在地媒體票選3位城市英雄，藉此邀請民眾關懷弱勢，其中74歲裴嘉妮修女52年來盡心照護新竹身心障礙兒童，最大願望想當「正港的台灣人」，今年6月成為新竹市首位以特殊功勳歸化國民。
50歲姜宏達牧師將教會打造成「孩子祕密基地」，23年來每天陪著孩子寫作業、吃飯不間斷，曾有人問，「你沒空的話誰接送孩子？」，他不加思索回答：「我沒有生病，就沒有沒空的權利」讓在地弱勢孩子感受到滿滿的愛。
20歲拳擊選手陳念琴，是有史以來最年輕城市英雄，她是台灣首位參加奧運女子拳擊賽事選手，每日孤獨練習肉身搏擊，但她總是笑容滿面，全身散發正能量，為台灣爭光決心令人感佩。