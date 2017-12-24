竹市感恩晚會　林智堅感性向她告白

新竹市政府舉辦2017感恩季，壓軸好戲「大聲說愛．感恩晚會」23日晚間登場，由知名聲樂家簡文秀、拉縴人歌手合唱團輪番上陣，同時表揚3位「城市英雄」裴嘉妮修女、姜宏達牧師以及拳擊女王陳念琴，新竹市長林智堅更感性向台下媽媽告白，感動全場。

12月25日是林智堅就職滿三周年，今日出席感恩季，他表示，3年前此刻是他人生轉捩點，在39歲的年紀，扛起創造城市幸福重責，藉由感恩晚會「大聲說愛」主題，他特別向台下媽媽說「我愛妳！」感謝母親始終給予支持，也鼓勵民眾向家人勇敢說愛。

林智堅說，整整3年來他一心一意為家鄉做更多，盼讓民眾感受到幸福與愛，過去市民會說「建設風起，進步新竹」白色圍籬為生活帶來不便，但現在普遍「非常期待」跟圍籬當鄰居，因為圍籬拆開後，嶄新的環境總是讓人有拆禮物的驚喜感受。